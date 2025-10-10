लखनऊ में लिव-इन में रहने वाली युवती की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, परिजनों ने की जांच की मांग

जागरण संवाददाता, लखनऊ। ठाकुरगंज के दौलतगंज में लिव-इन में रहने वाली 20 वर्षीय युवती इलहाम की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। उनका शव असलम मंजिल स्थित फ्लैट में बेड पर पड़ा मिला। सूचना पर पहुंचे परिवारजन ने जांच की मांग की है। पुलिस पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई करने की बात कह रही है।



मृतका के मामा असद ने बताया कि कौशांबी के कोखराज स्थित राला गांव निवासी इलहाम कुछ दिनों से दौलतगंज में असलम मंजिल के फ्लैट में सीतापुर के सिधौली निवासी युवक के साथ रहती थी। मंगलवार को युवक ने असद की बड़ी बहन शैला को फोन कर बताया कि इलहाम ने आत्महत्या कर ली है।