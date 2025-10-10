Language
    लखनऊ में लिव-इन में रहने वाली युवती की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, परिजनों ने की जांच की मांग

    By Santosh Tiwari Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Fri, 10 Oct 2025 07:20 PM (IST)

    लखनऊ के ठाकुरगंज में एक 20 वर्षीय युवती इलहाम, जो लिव-इन में रहती थी, संदिग्ध रूप से मृत पाई गई। परिवार ने हत्या की आशंका जताते हुए जांच की मांग की है, क्योंकि शरीर पर चोट के निशान थे। पुलिस पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। इलहाम और उसका साथी एक टेलीकॉम कंपनी में काम करते थे और कुछ समय से साथ रह रहे थे।

    लिव-इन में रहने वाली युवती की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत।

    जागरण संवाददाता, लखनऊ। ठाकुरगंज के दौलतगंज में लिव-इन में रहने वाली 20 वर्षीय युवती इलहाम की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। उनका शव असलम मंजिल स्थित फ्लैट में बेड पर पड़ा मिला। सूचना पर पहुंचे परिवारजन ने जांच की मांग की है। पुलिस पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई करने की बात कह रही है।

    मृतका के मामा असद ने बताया कि कौशांबी के कोखराज स्थित राला गांव निवासी इलहाम कुछ दिनों से दौलतगंज में असलम मंजिल के फ्लैट में सीतापुर के सिधौली निवासी युवक के साथ रहती थी। मंगलवार को युवक ने असद की बड़ी बहन शैला को फोन कर बताया कि इलहाम ने आत्महत्या कर ली है।

    शैला ने असद को मौके पर भेजा तो इलहाम का शव बेड पर पड़ा था। असद के मुताबिक, इलहाम के गले पर कसाव के निशान थे और शरीर पर भी खरोच थी।

    उन्होंने आत्महत्या की बात से इंकार करते हुए जांच की मांग की है। ठाकुरगंज इंस्पेक्टर ओमवीर सिंह ने बताया कि मौत के कारण स्पष्ट नहीं हो सके हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।

    टेलीकॉम कंपनी में एक साथ करते थे काम

    असद ने बताया कि दोनों ठाकुरगंज इलाके में एक निजी टेलीकॉम कंपनी में साथ ही काम करते थे। इसी दौरान दोनों की मुलाकात हुई थी। कुछ दिन बाद दोनों साथ रहने लगा।