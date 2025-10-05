Language
    लखनऊ में मकान की दूसरी मंजिल से गिरकर महिला की मौत, घरवाले बोले- बेटी ने रात 9:30 बजे किया था फोन

    By santosh tiwari Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Sun, 05 Oct 2025 04:45 PM (IST)

    लखनऊ के जानकीपुरम में एक 28 वर्षीय विवाहिता विधि दुबे की संदिग्ध परिस्थितियों में दूसरी मंजिल से गिरने से मौत हो गई। परिवार ने दहेज हत्या का आरोप लगाते हुए पति शिवम और उसके परिवार के सदस्यों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। परिजनों के अनुसार शादी के बाद से ही विधि को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था और उसके साथ मारपीट भी की गई थी।

    मकान की दूसरी मंजिल से गिरकर महिला की मौत, दहेज हत्या के आरोप

    जागरण संवाददाता, लखनऊ। जानकीपुरम के अभिषेक पुरम में शनिवार रात संदिग्ध परिस्थितियों में मकान की दूसरी मंजिल से गिरकर 28 वर्षीय विवाहिता विधि दुबे की मौत हो गई। परिवार ने दहेज हत्या के आरोप में पति शिवम, उसके पिता, मां और ननद पर कार्रवाई की मांग कर मुकदमा दर्ज कराया है। जानकीपुरम पुलिस छानबीन में जुटी है।

    सैरपुर के कमलाबाद बढ़ौली निवासी विनय मिश्रा ने बताया कि 27 जनवरी 2024 को उन्होंने अपनी बहन विधि की शादी कृष्णा नगर के हरिओम नगर निवासी शिवम दुबे से की थी। शिवम एक निजी विवि में प्रोफेसर हैं। उनका आरोप है कि शादी के बाद से शिवम, उसकी बहन, पिता और मां दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे।

    कई बार मारपीट भी की थी। बहन ने इसकी शिकायत परिवार में कई बार की थी। समझाने पर भी ससुराल के लोग नहीं माने। आखिरकार परिवार के लोगों ने उन्हें घर से निकाल दिया। इसके बाद शिवम और विधि किराये के मकान में जानकीपुरम में रहते थे।

    विनय के मुताबिक, शनिवार की शाम ससुराल के लोग शिवम के किराये के मकान पर पहुंचे थे। यहां दोनों पक्षों में विवाद हुआ इसके बाद विधि ने रात 9:30 बजे फोन कर अपने परिवारजन को बुलाया। परिवार के लोग पहुंचे तो सभी ने उन्हें गाली-गलौज कर वापस भेज दिया।

    रात 10:15 बजे फोन कर सूचना दी की विधि छत से गिर गई हैं और उनकी मौत हो गई। विनय ने बताया कि विधि के हाथ और पैर में चोट के निशान थे। उन्होंने छत से धक्का देकर हत्या के आरोप लगाए हैं। जानकीपुरम इंस्पेक्टर विनोद तिवारी ने बताया कि मुकदमा दर्ज किया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।