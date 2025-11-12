पीलीभीत में पंखे से करंट लगने से महिला की मौत, धान साफ करते समय हुआ हादसा

जागरण संवाददाता, पीलीभीत। घर के आंगन में पंखे से धान साफ कर रही महिला करंट की चपेट में आने से झुलस गई। निजी अस्पताल में चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। स्वजन अंधविश्वास के चलते महिला को रेत दबाकर उपचार का दावा कर रहे है।

थाना क्षेत्र के घाटमपुर की निवासी रियासत की पत्नी निशा बेगम बुधवार को पंखे से धान साफ कर रही थी। अचानक पंखे में करंट उतर आया। पंखा छूते ही महिला करंट की चपेट में आकर झुलस गई। गंभीर हालत में महिला जमीन पर पड़ी रही। पड़ोस की महिला ने देख जानकारी स्वजनों को दी।