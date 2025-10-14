नवजात बच्ची को नहर में फेंक रही थी मां, ग्रामीणों ने पकड़ा; सच्चाई जान उड़ गए सबके होश
लखनऊ के गोसाईगंज में एक महिला को नवजात बच्ची को नहर में फेंकने की कोशिश करते हुए पकड़ा गया। राहगीरों की सतर्कता से बच्ची को बचाया गया, लेकिन अस्पताल में उसे मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस ने महिला को हिरासत में ले लिया है और मामले की जांच कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है ताकि मौत के कारणों का पता चल सके।
जागरण संवाददाता, लखनऊ। मंगलवार सुबह एक घटना ने सभी को झकझोर दिया। गोसाईगंज के बाबूगंज के पास शारदा सहायक खंड-16 नहर पुल के समीप एक महिला नवजात बच्ची को नहर में फेंकने की कोशिश कर रही थी। राहगीरों की सतर्कता और तत्परता से उसकी यह कोशिश नाकाम हो गई। चिकित्सीय परीक्षण में नवजात के मौत की पुष्टि के बाद पुलिस शव का पोस्टमार्टम करा रही है।
बताया जा रहा है कि वह कूरेभार थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली महिला नवजात को झोले में रखकर नहर किनारे पहुंची थी। शंका होने पर राहगीरों ने महिला को पकड़ लिया और तत्काल पुलिस को सूचना दी।
सूचना मिलते ही द्वारिकागंज चौकी इंचार्ज द्रिवेश द्विवेदी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने नवजात को महिला से लेकर तुरंत अस्पताल भेजवाया। प्रारंभिक जांच में यह स्पष्ट नहीं हो सका कि बच्ची जीवित है या मृत।
चिकित्सकों द्वारा जांच के बाद नवजात को मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस ने नवजात के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं, महिला को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है।
चौकी इंचार्ज द्रिवेश द्विवेदी ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मृत्यु के कारणों की पुष्टि हो सकेगी। साथ ही, महिला द्वारा ऐसा अमानवीय कदम उठाने के पीछे की वजहों की भी जांच की जा रही है।
