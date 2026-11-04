केजीएमयू में हिंदू विरोधी डीन, छुट्टी मांगने पर गैर मुस्लिम डाक्टर से कहा- क्या खुद मुखाग्नि दोगे

जागरण संवाददाता, लखनऊ । किंग जार्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी (केजीएमयू) के मतांतरण प्रकरण में पैथोलाजी विभाग का आंतरिक माहौल भी सवालों के घेरे में है। एसटीएफ की जांच रिपोर्ट में इसके विभागाध्यक्ष प्रो. सुरेश बाबू की हिंदू विरोधी विचारधारा और रेजिडेंट डाक्टरों के साथ छुट्टी को लेकर भेदभाव का उल्लेख है।

एसटीएफ की रिपोर्ट के मुताबिक, मुस्लिम रेजिडेंट डाक्टरों को नमाज, विवाह और निजी कार्यों के लिए आसानी से छुट्टी मिल जाती थी। गैर मुस्लिम डाक्टरों को छठ पूजा और दादा-दादी के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए भी परेशान किया जाता था। दादा-दादी की मौत पर रेजिडेंट डॉ. हर्षित जैन से छुट्टी मांगने पर कहा गया कि क्या तुम खुद मुखाग्नि दोगे।

रमीज को निर्दोष बताया, पीड़िता को कहा-साइकोपैथ कहा एसटीएफ रिपोर्ट के अनुसार, पीड़ित महिला डाक्टर के स्वजन से बातचीत के दौरान प्रो. सुरेश बाबू ने आरोपित डॉ. रमीज को निर्दोष बताया था। उन्होंने पीड़िता को साइकोपैथ कहा और उसके स्वजन पर समझौते का दबाव बनाया। विभागीय बैठक में भी रमीज को क्लीनचिट दी। पीड़िता का समर्थन करने वाले कुछ रेजिडेंट डाक्टरों को धमकाया। इसे बहुत छोटी घटना बताते हुए तूल नहीं देने की बात कही। एसटीएफ ने उनके व्यवहार और विचारधारा को लेकर भी टिप्पणी की है।

डॉ.सुमायरा और पति कट्टर मुस्लिम रिपोर्ट में विभाग के एडिशनल प्रोफेसर डॉ. सुमायरा कयूम की भूमिका पर भी सवाल उठाए गए हैं। रिपोर्ट में लिखा है कि मूल रूप से कश्मीर की रहने वाली डॉ. सुमायरा कयूम और उनके पति खलीकर्रहमान ने एमएमयू से पढ़ाई की है। यह पति-पत्नी कट्टर मुस्लिम सोच के हैं।