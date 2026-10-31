व्हाइट कोट टेरर की गिरफ्त में प्रख्यात KGMU, मतांतरण व 'लव जिहाद' नेटवर्क पर STF की रिपोर्ट में कई डॉक्टरों के नाम

डिजिटल डेस्क, लखनऊ: विश्व विख्यात मेडिकल संस्थान किंग जार्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी (केजीएमयू) व्हाइट कोट टेरर की गिरफ्त में है। यहां पर अवैध मतांतरण, 'लव जिहाद' और महिला डॉक्टरों के उत्पीड़न की जांच रिपोर्ट सामने आ गई है।

बेहद पुनीत कार्य वाले क्षेत्र में इस्लामिक मेडिकोज नामक समूह की पहचान भी हुई है, जिसका काम चिकित्सा के पेशे में आने वाली महिलाओं को अपना शिकार बनाना है। इससे जुड़े संस्थान के दो दर्जन से अधिक चिकित्सकों की पहचान भी हुई है।

इंटीग्रल विश्वविद्यालय से जुड़े कुछ संदर्भ और इस्लामिक मेडिकोज नामक समूह चलाने की जानकारी दी गई है। मुस्लिम डाक्टरों का पैसा एक मेडिकल कालेज में लगाए जाने का जिक्र किया गया है। हिंदू महिलाओं को सुनियोजित ढंग से निशाना बनाया गया।

उत्पीड़न की जांच में संरक्षण और शिकायतें दबाने का भी जिक्र किंग जार्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में पैथोलाजी-माइक्रोबायोलाजी की महिला डाक्टरों-कर्मियों को इस्लामिक मेडिकोज के निशाना बनाने की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही यहां पर अवैध मतांतरण, 'लव जिहाद' और महिला डॉक्टरों के उत्पीड़न की जांच में संरक्षण और शिकायतें दबाने का भी जिक्र है।

संस्थान में मतांतरण और महिला डाक्टरों व कर्मचारियों के उत्पीड़न को लेकर एसटीएफ की जांच रिपोर्ट के बाद खलबली मची है। एसटीएफ की रिपोर्ट आने के बाद चिकित्सा और शैक्षणिक जगत में सनसनी फैल गई है। प्रदेश के अन्य मेडिकल कालेजों और विश्वविद्यालयों में भी केजीएमयू को बदनाम करने वाले इस नेटवर्क के सक्रिय होने की आशंका है।

महिला डॉक्टर- नर्सिंग कर्मचारियों को फंसाने का कुचक्र एसटीएफ की जांच में विश्वविद्यालय के डॉक्टरों, रेजिडेंट डॉक्टरों और कर्मचारियों की कथित भूमिका सामने आई। जांच के दौरान महिला डॉक्टरों और नर्सिंग कर्मचारियों को प्रेमजाल में फंसाने, शादी का झांसा देने और धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाने के आरोपों की पड़ताल की गई। एसटीएफ ने अपनी जांच रिपोर्ट में अलग-अलग विभागों से जुड़े लोगों और घटनाओं का उल्लेख किया। रिपोर्ट में गांधी वार्ड, पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी और रेडियोलॉजी विभाग से जुड़े मामलों का जिक्र किया गया।

KGMU प्रशासन को कार्रवाई के निर्देश एसटीएफ के एडीजी अमिताभ यश की ओर से तैयार रिपोर्ट के आधार पर चिकित्सा शिक्षा के संयुक्त सचिव आनंद कुमार त्रिपाठी ने शुक्रवार को केजीएमयू के कुलसचिव को पत्र भेजकर चिह्नित कर्मियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई करने और उसकी रिपोर्ट शासन को उपलब्ध कराने को कहा है। एसटीएफ की रिपोर्ट में कुछ महिला रेजिडेंट डॉक्टरों, नर्सिंग स्टाफ और अन्य महिला कर्मचारियों को कथित रूप से प्रेमजाल में फंसाकर मत परिवर्तन के लिए प्रेरित करने, निकाह का दबाव बनाने और विरोध करने पर करियर प्रभावित करने की धमकी देने की बात सामने आई है। कुछ मामलों में कार्रवाई रोकने की कोशिश हुई। एसटीएफ की जांच रिपोर्ट में नफीस, मुस्तफा और रेजिडेंट डॉक्टर आदिल से जुड़े कथित मामलों का भी उल्लेख है। अब एसटीएफ की जांच रिपोर्ट के आधार पर केजीएमयू प्रशासन और चिकित्सा शिक्षा विभाग की कार्रवाई पर नजर है।

23 दिसंबर को केस, गिरफ्तार किया गया डॉ रमीज महिला रेजिडेंट डाक्टर डॉ. देवव्रती मित्रा की शिकायत के आधार पर 23 दिसंबर 2025 को लखनऊ के चौक थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था। रिपोर्ट में पैथोलाजी विभाग के रेजिडेंट डॉ रमीज पर महिला डाक्टर को प्रेमजाल में फंसाने और मत परिवर्तन के लिए दबाव बनाने के आरोप दर्ज हैं। रमीज की गिरफ्तारी इसी वर्ष नौ जनवरी को हो चुकी है। पैथोलाजी विभाग के रेजिडेंट डाक्टर डॉ आदिल से जुड़े एक अन्य मामले का भी जिक्र है। इसमें महिला कर्मचारी की शिकायत पर 29 दिसंबर 2025 को मुकदमा दर्ज किए जाने का उल्लेख है। दोनों मामलों को रिपोर्ट में जांच के अधीन बताया गया है।

मत परिवर्तन के लिए प्रेरित करने की शिकायत गांधी वार्ड के संबंध में रिपोर्ट में नर्सिंग स्टाफ नफीस और पुरकान तथा रेजिडेंट डॉ. आदिल से जुड़े आरोपों का उल्लेख है। महिला नर्सिंग कर्मियों को कथित रूप से प्रभावित करने, उत्पीड़न करने और मत परिवर्तन के लिए प्रेरित करने की शिकायतों का भी जिक्र है। माइक्रोबायोलाजी विभाग में संविदा पर कार्यरत कंप्यूटर आपरेटर ज्योति राव की शिकायत को रिपोर्ट में शामिल किया गया है। इसमें वरिष्ठ कर्मचारी शाकत अली पर उत्पीड़न के आरोप लगाए जाने तथा शिकायत के बाद समिति गठित होने का उल्लेख है। रिपोर्ट में बताया गया है कि शिकायतों के बावजूद संबंधित कर्मचारी के विरुद्ध अपेक्षित कार्रवाई नहीं हुई।