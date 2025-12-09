Language
    बीज प्रमाणीकरण न कराया तो होगी वसूली, कृषि मंत्री ने दिशा-निर्देशों का पालन न करने वाले एफपीओ को दी चेतावनी

    By Dilip Sharma Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Tue, 09 Dec 2025 09:54 AM (IST)

    राज्य ब्यूरो, लखनऊ। कृषि मंत्री सूर्यप्रताप शाही ने बीज प्रमाणीकरण न कराने वाले 27 किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) को चेतावनी दी है। इन एफपीओ ने अब तक बीज प्रमाणीकरण संस्था में अपना पंजीकरण नहीं कराया है।

    कृषि मंत्री ने कहा कि ऐसे एफपीओ तत्काल अपना पंजीकरण करा लें, ऐसा न करने पर सरकार द्वारा उनको दिए गए अनुदान की वसूली की की जाएगी। उन्होंने 32 एफपीओ के उत्पादित बीज अब तक उत्तर प्रदेश बीज विकास निगम द्वारा क्रय नहीं किए जाने पर भी नाराजगी जताई और अधिकारियों को इसका निदान कराने के निर्देश दिए।

    सोमवार को कृषि निदेशालय में हुई बैठक में प्रदेश के 100 एफपीओ के कार्यों की जानकारी दी गई। बताया गया कि 24 एफपीओ ने अब तक 80,960 क्विंटल बीज का उत्पादन और उसका विक्रय उप्र बीज विकास निगम को कर दिया है।

    मंत्री ने कहा कि एफपीओ केवल गेहूं और धान ही नहीं, बल्कि ढैंचा के बीज को भी नियमानुसार प्रमाणित कर बीज विकास निगम को विक्रय करेंगे, जिससे राज्य में प्रमाणित बीज की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके। एफपीओ को को अधिक सक्रिय और प्रभावी बनाने किए जाने वाले आवश्यक कार्यों के प्रति किसी भी योजनाधिकारी की उदासीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

    बैठक में एफपीओ की समस्याओं के निदान, बीज उत्पादन और विक्रय में सुधार के लिए एक कार्ययोजना भी प्रस्तुत की गई। इस दौरान प्रमुख सचिव कृषि रविंद्र, निदेशक कृषि डा. पंकज त्रिपाठी, निदेशक उप्र बीज विकास निगम पीयूष शर्मा, निदेशक बीज प्रमाणीकरण टीपी चौधरी, अपर निदेशक बीज एवं प्रक्षेत्र अनिल पाठक उपस्थित रहे।