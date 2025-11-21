Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अगर रिश्तेदारों का 2003 की सूची में नाम है तो क्या भर सकते हैं फॉर्म? बेहद आसान है SIR का प्रोसेस

    By Rajeev Bajpai Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Fri, 21 Nov 2025 07:37 PM (IST)

    यदि आपका नाम 2003 की मतदाता सूची में नहीं है, तो भी आप अपना नाम शामिल करवा सकते हैं। इसके लिए आपको अपने परिवार के सदस्य का विवरण देना होगा जिनका नाम पुरानी सूची में है और एक फॉर्म भरना होगा। यह फॉर्म 4 दिसंबर तक भरा जा सकता है। बीएलओ घर-घर जाकर गणना प्रपत्र वितरित करेंगे। अंतिम मतदाता सूची 7 फरवरी, 2026 को प्रकाशित होगी।

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, लखनऊ। अगर आपका नाम 2003 की मतदाता सूची में नही है तो भी इस बार की मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा बस इतना करना होगा कि पुरानी सूची में आपके किसी घरवाले का नाम है तो उसका पूरा विवरण देते हुए अपना फार्म भरना होगा। एक बात का ख्याल रखना है कि फार्म हर हाल में भरना अनिवार्य है। अगर फार्म नहीं भरा तो फिर सूची में नाम नहीं शामिल हो पाएगा चार दिसंबर तक फार्म भरने का मौका है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    लखनऊ में करीब चालीस लाख मतदाता हैं जिनका नाम विशेष सघन पुनरीक्षण के बाद ही सूची में शामिल होगा। प्रक्रिया के अनुसार फार्म भरना है। अगर अब तक बीएलओ आपके घर नहीं पहुंचा है और गणना प्रपत्र नहीं मिला है तो नजदीकी मतदाता पंजीकरण केंद्र यानी बीआरसी पर जाकर निर्वाचन अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। जिला निर्वाचन कार्यालय द्वारा कुछ नंबर भी जारी किए गए हैं उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं।

    एसआइआर की प्रक्रिया बेहद आसान है। बीएलओ आपको फार्म देगा। उस पर पहले से ही मतदाता से संबंधित सूचनाएं जैसे नाम, मतदाता पहचान पत्र संख्या (इपिक नंबर), पता एवं वर्तमान मतदाता सूची के अनुसार भाग और क्रमांक संख्या भरा होगा। आपको बस अपनी वर्तमान फोटो, जन्म तिथि, आधार संख्या (वैकल्पिक), पिता या अभिभावक का नाम व इपिक नंबर (वैकल्पिक), माता का नाम व इपिक नंबर (वैकल्पिक), मोबाइल नंबर जैसी मूल जानकारियां भरनी होगी।

    अगर आपका नाम 2003 की मतदाता सूची में शामिल नहीं है लेकिन रिश्तेदार जैसे माता-पिता या दादा-दादी/ आदि का नाम शामिल है तो गणना प्रपत्र में उसका विवरण भरना होगा। बस इतना भर कर देने से आपका नाम भी मतदाता सूची में दर्ज हो जाएगा।

    यह है प्रक्रिया

    - चार दिसंबर तक बीएलओ घर-घर जाकर गणना प्रपत्र वितरित करेंगे और भरवाकर वापस लेंगे।
    - नौ दिसंबर को अनंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी।
    - नौ दिसंबर से आठ जनवरी तक सूची पर दावे और आपत्तियां प्राप्त की जाएंगी।
    - 31 जनवरी तक आपत्तियों का निस्तारण किया जाएगा।
    - अंतिम मतदाता सूची सात फरवरी 2026 को प्रकाशित होगी।

    यहां पर हैं बीआरसी

    • तहसील कार्यालय मलिहाबाद :0521-2211038
    • राजकीय नेशनल होम्योपैथिक मेडिकल कालेज हनीमैन-0522-27279़19
    • गोल मार्केट एलडीए कालोनी कानपुर रोड: 0522-7960851
    • आटीआइ अलींगंज: 0522-2339875
    • विकास भवन इंदिरानगर - 0522-2355617
    • कार्यालय जिला पंचायत कैसरबाग-0522-2629876
    • कांशीराम ग्रीन इको गार्डेन 0522-2979743
    • तहसील कार्यालय मोहनलालगंज-0522-2979743