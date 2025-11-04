SIR in UP: एसआइआर के तहत बीएलओ ने शुरू किया गणना प्रपत्र का वितरण, चार दिसंबर तक जाएंगे घर-घर

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) अभियान मंगलवार से प्रदेश में शुरू हो गया। कुल 1,62,486 बूथ लेवल अधिकारियों (बीएलओ) ने घर-घर जाकर गणना प्रपत्र का वितरण शुरू कर दिया। बीएलओ ने इसके बारे में मतदाताओं को विस्तृत जानकारी भी दी। चार दिसंबर तक बीएलओ गणना प्रपत्र वितरित कर उसे भराने का काम करेंगे।

मतदाताओं को दो प्रतियों में प्री-प्रिंटेड गणना प्रपत्र दिए जा रहे हैं। बीएलओ फार्म भरने में मतदाताओं का मार्गदर्शन भी करेंगे। इस गणना प्रपत्र में मतदाता का नाम, एपिक संख्या, भाग संख्या, क्रम संख्या एवं विधान सभा क्षेत्र का नाम पहले से लिखा होगा। गणना प्रपत्र में जन्म तिथि, आधार संख्या, मोबाइल नंबर, माता-पिता का नाम व उनका एपिक नंबर, पति या पत्नी का नाम व एपिक नंबर भरना होगा। बीएलओ मतदाताओं द्वारा भरे हुए गणना प्रपत्र एकत्रित करेंगे तथा उन्हें पावती भी देंगे।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने सभी मतदाताओं से अपील की है कि वे गणना प्रपत्र भर कर एवं उस पर हस्ताक्षर करते हुए, यथाशीघ्र अपने बीएलओ को उपलब्ध कराएं। उन्होंने कहा कि मतदाता गणना प्रपत्र की दोनों प्रतियों को भरें व हस्ताक्षर करें। इसमें मतदाता अपना नवीनतम फोटो भी लगाएं।

इस वेबसाइट से गणना प्रपत्र कर सकते हैं डाउनलोड

मतदाता चुनाव आयोग की वेबसाइट (https://voters.eci.gov.in) पर जाकर अपना गणना प्रपत्र डाउनलोड कर सकते हैं। चुनाव आयोग ने एसआइआर के बारे में अधिक जानकारी एवं सहायता के लिए हेल्पलाइन भी बनाई है। हेल्पलाइन नंबर 1950 या 1800-180-1950 पर काल की जा सकती है।