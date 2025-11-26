SIR in UP: यूपी में एसआईआर ने पकड़ी रफ्तार, 24 घंटे में ही इतने फॉर्म हो गए जमा

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) अभियान ने रफ्तार पकड़ ली है। पिछले 24 घंटे में 1.14 करोड़ गणना प्रपत्र जमाकर उनका डिजिटाइजेशन किया गया है। कुल 15.44 करोड़ मतदाताओं में से अब तक 6.40 करोड़ से अधिक गणना प्रपत्रों का डिजिटाइजेशन का काम पूरा हो गया है।

औरैया, चित्रकूट, अंबेडकरनगर, बाराबंकी, पीलीभीत, सहारनपुर और मुरादाबाद जैसे जिलों में 50 प्रतिशत से अधिक प्रपत्रों का डिजिटाइजेशन पूरा हो चुका है। चुनाव आयोग ने कम प्रगति वाले बूथों को चिह्नित कर वहां अतिरिक्त तकनीकी स्टाफ की तैनाती के निर्देश दिए हैं।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बुधवार को स्पष्ट किया कि पात्र मतदाताओं का नाम सूची में अवश्य जोड़ा जाए। मृत, दूसरे स्थानों को जा चुके व डुप्लीकेट मतदाताओं के नाम हटाया जाए। आयोग की कोशिश है कि शुद्ध और पारदर्शी मतदाता सूची मिल सके। उन्होंने आम मतदाताओं से अपील की कि वे अपने गणना प्रपत्र सही-सही भरकर जल्द से जल्द बीएलओ को उपलब्ध कराएं।