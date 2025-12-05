लखनऊ में रोके गए विश्व हिंदू रक्षा परिषद कार्यकर्ता, निकाल रहे थे शौर्य दिवस यात्रा
Vishva Hindu Raksha Parishad: पहला जत्था लखनऊ से मथुरा और दूसरा लखनऊ से मुर्शिदाबाद के लिए निकला। कार्यकर्ता थोड़ी ही दूर निकले थे कि पुलिस ने उन्हें ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, लखनऊ : विश्व हिंदू रक्षा परिषद अयोध्या में विवादित ढांचा विध्वंस दिवस छह दिसंबर को शौर्य दिवस के रूप में मनाने के प्रयास में हैं। विश्व हिंदू रक्षा परिषद के कार्यकर्ता इस अवसर पर गोमतीनगर के विशाल खंड दो में यात्रा निकलने को एकत्र हो रहे थे। उनको वहीं रोक दिया गया। कार्यकर्ताओं ने दूसरे रास्तों से भी निकलने का प्रयास किया, लेकिन उन्हें आगे जाने नहीं दिया गया।
विश्व हिंदू रक्षा परिषद के अंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल राय ने शुक्रवार सुबह विशाल खंड-2 में संगठन कार्यालय में हवन-पूजन किया। 11 पंडितों ने वैदिक मंत्रोच्चार, पूजा-पाठ के साथ दो अलग-अलग जत्थों को रवाना किया। कार्यकर्ता ''अयोध्या हुई हमारी, अब मथुरा की बारी, आ रहे हैं भगवाधारी...'' नारे लिखे बैनर लेकर प्रस्थान किए। पहला जत्था लखनऊ से मथुरा और दूसरा लखनऊ से मुर्शिदाबाद के लिए निकला। कार्यकर्ता थोड़ी ही दूर निकले थे कि पुलिस ने उन्हें रोक दिया।
गोपाल राय ने बताया कि लखनऊ से मथुरा का जत्था श्रीकृष्ण जन्मभूमि को जेहादी ताकतों से मुक्त कराने के उद्देश्य से रवाना किया गया था। दूसरे जत्थे को मुर्शिदाबाद भेजने को लेकर राय ने तृणमूल कांग्रेस के विधायक हुमायूं कबीर के बयान का जिक्र करते हुए बताया कि हुमायूं जहां भी बाबरी मस्जिद बनाने की बुनियाद रखेंगे, विश्व हिंदू रक्षा परिषद वहां भव्य श्रीराम मंदिर बनाने का प्रयत्न करेगा। राय ने कहा कि हिंदू आस्था का अपमान किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। इस अवसर पर परिषद की सचिव रचना गौतम, कुलदीप मिश्रा, हिमांशु धवल, मनीष राय, सचिन मिश्रा, बाबी गुप्ता, जाफर नकवी आदि उपस्थित रहे।
