लखनऊ में रोके गए विश्व हिंदू रक्षा परिषद कार्यकर्ता, निकाल रहे थे शौर्य दिवस यात्रा

जागरण संवाददाता, लखनऊ : विश्व हिंदू रक्षा परिषद अयोध्या में विवादित ढांचा विध्वंस दिवस छह दिसंबर को शौर्य दिवस के रूप में मनाने के प्रयास में हैं। विश्व हिंदू रक्षा परिषद के कार्यकर्ता इस अवसर पर गोमतीनगर के विशाल खंड दो में यात्रा निकलने को एकत्र हो रहे थे। उनको वहीं रोक दिया गया। कार्यकर्ताओं ने दूसरे रास्तों से भी निकलने का प्रयास किया, लेकिन उन्हें आगे जाने नहीं दिया गया।

विश्व हिंदू रक्षा परिषद के अंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल राय ने शुक्रवार सुबह विशाल खंड-2 में संगठन कार्यालय में हवन-पूजन किया। 11 पंडितों ने वैदिक मंत्रोच्चार, पूजा-पाठ के साथ दो अलग-अलग जत्थों को रवाना किया। कार्यकर्ता ''अयोध्या हुई हमारी, अब मथुरा की बारी, आ रहे हैं भगवाधारी...'' नारे लिखे बैनर लेकर प्रस्थान किए। पहला जत्था लखनऊ से मथुरा और दूसरा लखनऊ से मुर्शिदाबाद के लिए निकला। कार्यकर्ता थोड़ी ही दूर निकले थे कि पुलिस ने उन्हें रोक दिया।