    लाठी-डंडों से कार तोड़ने का वीडियो वायरल, नंबर के आधार पर छानबीन में जुटी पुलिस

    By Shivam Yadav Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Fri, 05 Dec 2025 01:09 PM (IST)

    सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कुछ लोग लाठी-डंडों से एक कार को तोड़ रहे हैं। पुलिस ने वीडियो में दिख रही कार के नंबर के आधार पर जांच ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, लखनऊ। राजधानी में लाठी डंडों से कार तोड़ने का एक वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हुआ है। इसमें कुछ युवक सड़क किनारे खड़ी कार को तोड़ते नजर आ रहे हैं। घटनास्थल अभी तक स्पष्ट नहीं हो सका है।

    सूत्रों का कहना है कि मामला मड़ियांव इलाके का है। मड़ियांव पुलिस इंटरनेट पर प्रसारित वीडियो की मदद से जांच कर रही है। इंटरनेट पर प्रसारित वीडियो में दिख रहा है कि सड़क किनारे खड़ी एक कार को कुछ युवक लाठी डंडों से तोड़ रहे हैं।

    कार के गेट भी खुले हैं। एक युवक पत्थर मारता भी नजर आया है। पास से ही गुजर रहे किसी राहगीर ने पूरी घटना का वीडियो बनाकर प्रसारित कर दिया।

    शुक्रवार की सुबह से इंटरनेट मीडिया पर वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। लोगों का कहना है कि घटना मड़ियांव इलाके में हुई है। हालांकि, अभी तक मड़ियांव पुलिस को कोई तहरीर नहीं दी गई है।

    मड़ियांव पुलिस का कहना है कि तहरीर मिलती है तो मुकदमा दर्ज किया जाएगा। फिलहाल, वीडियो की मदद से कार नंबर निकाला जा रहा है। युवकों को भी चिन्हित किया जा रहा है।