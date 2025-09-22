योगी सरकार ने किया बड़ा एलान, 'विकसित यूपी 2047' अभियान से अब विदेश में रहने वालों को भी होगा फायदा

उत्तर प्रदेश सरकार के विकसित भारत के लिए विकसित यूपी-2047 अभियान को प्रवासी भारतीयों का समर्थन मिल रहा है। लंदन में इसका लोगो जारी किया गया। मंत्री रविंद्र जायसवाल ने सरकार के रोडमैप की जानकारी दी। प्रवासी समुदाय ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल की सराहना की और इसे वैश्विक स्तर पर आगे बढ़ाने की इच्छा जताई। अन्य शहरों में भी कार्यक्रम आयोजित करने की योजना है।

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। उप्र सरकार द्वारा चलाए जा रहे विकसित भारत के लिए विकसित यूपी-2047 अभियान काे प्रवासी भारतीयों ने भी हाथोंहाथ लिया है। सोमवार को लंदन में विकसित यूपी 2047 का लोगो लांच किया गया। स्टांप एवं पंजीयन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार रविंद्र जायसवाल ने सरकार के विकसित यूपी के रोडमैप की जानकारी दी। उप्र के प्रवासी समुदाय ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल की सराहना की और इसे वैश्विक स्तर पर आगे बढ़ाने की इच्छा जताई।

लंदन के द कर्व स्लो हाल में आयोजित कार्यक्रम में मंत्री ने उत्तर प्रदेश में बीते आठ साल में हुए परिवर्तनाें की जानकारी दी। उत्तर प्रदेश के लिए सरकार द्वारा वर्ष 2047 के लिए तय किए विकास लक्ष्यों की जानकारी दी।

उन्होंने कहा कि प्रवासी समुदाय भी अपने सुझाव और अनुभव साझा करने के लिए उत्साहित है, ताकि विकसित भारत और उत्तर प्रदेश के लक्ष्यों को हासिल किया जा सके। यूपी डायस्पोरा (यूपीडीएफ) यूके के चेयरमैन डा. अजय सिंह ने बताया कि उपस्थित लोगों ने अन्य शहरों जैसे केम्ब्रिज और स्विंडन में कार्यक्रम आयोजित करने की इच्छा व्यक्त की है, जिससे अधिकतम सुझाव पांच अक्टूबर तक प्राप्त किए जा सकें।