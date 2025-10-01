Viksit Bharat Buildathon: विद्यार्थी छह तक करा सकेंगे पंजीयन, उद्देश्य डिजिटल कौशल को बढ़ावा देना

Viksit Bharat Buildathon पंजीकरण प्रक्रिया को सरल तरीके से समझाने के लिए विशेष वीडियो तैयार कराया गया है जिसे सभी प्रधानाचार्यों प्रधानाध्यापकों और शिक्षकों तक पहुंचाने के निर्देश दिए गए हैं। महानिदेशक ने यह भी कहा है कि कार्यक्रम का व्यापक स्तर पर प्रचार-प्रसार किया जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों की भागीदारी हो सके।

राज्य ब्यूरो, जागरण, लखनऊ: शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के निर्देशन में विकसित भारत बिल्डथान 2025 का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें प्रदेशभर के कक्षा छह से 12 तक के छात्र-छात्राएं भाग लेंगे। इस प्रतियोगिता के लिए पंजीकरण की अंतिम तिथि छह अक्टूबर तय की गई है। इस बिल्डथान का मुख्य उद्देश्य बच्चों में नवाचार, रचनात्मकता और डिजिटल कौशल को बढ़ावा देना है। नवाचार से संबंधित यह प्रतियोगिता सभी सरकारी, सहायता प्राप्त एवं निजी स्कूलों में आयोजित की जाएगी।

महानिदेशक स्कूल शिक्षा मोनिका रानी ने सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों, बेसिक शिक्षा अधिकारियों, खंड शिक्षा अधिकारियों और डायट प्राचार्यों को निर्देश दिए हैं कि वे अधिक से अधिक बच्चों का पंजीकरण सुनिश्चित करें। विद्यालयों के निरीक्षण के दौरान अधिकारियों को यह देखना होगा कि छात्र-छात्राएं इस कार्यक्रम से जुड़ रहे हैं या नहीं।

शिक्षा मंत्रालय द्वारा कार्यक्रम से संबंधित कांसेप्ट नोट, वीडियो और जिंगल्स पहले ही पत्र में दिए गए क्यूआर कोड के माध्यम से साझा किए जा चुके हैं। इसके अलावा पंजीकरण प्रक्रिया को सरल तरीके से समझाने के लिए विशेष वीडियो तैयार कराया गया है, जिसे सभी प्रधानाचार्यों, प्रधानाध्यापकों और शिक्षकों तक पहुंचाने के निर्देश दिए गए हैं। महानिदेशक ने यह भी कहा है कि कार्यक्रम का व्यापक स्तर पर प्रचार-प्रसार किया जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों की भागीदारी हो सके।

केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के निर्देश पर स्कूलों में विकसित भारत बिल्डथान-2025 का आयोजन किया जाएगा। नवाचार से संबंधित यह प्रतियोगिता सभी सरकारी सहायता प्राप्त एवं निजी स्कूलों में आयोजित की जाएगी। बिल्डथान-2025 में कक्षा छह से 12वीं के विद्यार्थी भाग लेंगे, जिसका उद्देश्य उन्हें इनोवेटिव सोच का अभ्यास करने के लिए प्रेरित करना है। इसका उद्देश्य परियोजना आधारित शिक्षण के माध्यम से बच्चों को सीखना है। इसमें प्रत्येक टीम चार राष्ट्रीय विषयों में से किसी एक में सम्मिलित होगी, जिनमें वोकल फार लोकल, आत्मनिर्भर भारत, स्वदेशी और समृद्ध भारत सम्मिलित हैं।

इस कार्यक्रम का शुभारंभ 23 सितंबर को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किया था। प्रतियोगिता में सम्मिलित होने के लिए विद्यालय छह अक्टूबर तक अपना निबंधन करा सकते हैं। 12 अक्टूबर तक विद्यालय स्तर पर गतिविधियां होंगी, जिनमें मार्गदर्शन भी सम्मिलित हैं। 13 अक्टूबर को पूरे देश में लाइव बिल्डथान का आयोजन होगा।