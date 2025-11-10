UPPCL: वर्टिकल बिजली व्यवस्था में अभियंताओं की नई तैनाती इसी सप्ताह, होगी बेहतर आपूर्ति

जागरण संवाददाता, लखनऊ। मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड शनिवार 15 नवंबर से पहले ही 15 लाख उपभोक्ताओं को बेहतर बिजली देने के लिए अभियंताओं की तैनाती कर देगा। वर्तमान में चल रही व्यवस्था सिर्फ कहने के लिए रहेगी।

सभी बिजली उपकेंद्रों, खंड व मंडल व्यवस्था खत्म हो जाएगी। यहां तैनात अभियंताओं को हटा दिया जाएगा और इन्हीं में से कुछ अभियंताओं को नई जिम्मेदारी दी जाएगी। राजधानी में बिजली व्यवस्था संचालन करने के लिए चार जोन है।

इनमें गोमती नगर, जानकीपुरम, अमौसी व लखनऊ मध्य हैं। इनके मुख्य अभियंता फिलहाल बने रहेंगे। इसमें अधीक्षण अभियंता से बदलाव किए जाएंगे।

अधिशासी अभियंता जो अभी अपने खंड के बड़े साहब कहलाते थे, अब यह व्यवस्था वर्टिकल बिजली व्यवस्था में खत्म हो जाएगी। उपखंड अधिकारी व जेई के रोल पर भी विराम लग जाएगा।