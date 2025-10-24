Language
    त्योहारी सीजन में वाहनों की बिक्री में भारी उछाल, लखनऊ में 30 दिनों में 46 हजार गाड़ियों की हुई खरीद

    By Dharmesh Awasthi Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Fri, 24 Oct 2025 01:49 PM (IST)

    लखनऊ में त्योहारी सीजन के दौरान वाहनों के पंजीकरण में भारी वृद्धि देखी गई। 30 दिनों में 46 हजार से अधिक वाहनों का पंजीकरण हुआ, जिसमें दोपहिया और चार पहिया वाहन सबसे ज्यादा पसंद किए गए। इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग भी बढ़ी है, और सरकार द्वारा दी जा रही सब्सिडी के कारण वाहनों की बिक्री में और तेजी आने की उम्मीद है।

    जागरण संवाददाता, लखनऊ। त्योहार के मौसम में राजधानी में वाहनों के पंजीकरण ने रफ्तार पकड़ लिया। दोपहिया व चार पहिया वाहन अधिकांश लोगों की पसंद रहे, जबकि तीन पहिया व ई-रिक्शा खरीदने वाले भी पीछे नहीं रहे। यही वजह है कि 30 दिनों में ही वाहनों की बिक्री की संख्या 46299 पहुंच गई।

    लखनऊ के ट्रांसपोर्ट नगर व देवा रोड परिवहन कार्यालय में आम दिनों में प्रतिदिन 500 से 600 वाहनों का पंजीकरण होता रहा है, लेकिन नवरात्र के पहले दिन 22 सितंबर से धनतेरस तक प्रतिदिन वाहन पंजीकरण की संख्या 1600 और दीपावली तक यह संख्या करीब तीन गुणा पहुंच गई।

    13 अक्टूबर को इलेक्ट्रिक वाहनों की शोरूम से आपूर्ति नहीं पाई थी, वाहन कम पड़ गए थे। यही हाल धनतेरस को भी कई प्रतिष्ठानों का रहा। यह हाल तब हे जब मई माह तक राजधानी में 40 लाख वाहन पंजीकृत हो चुके थे। वाहन वक्त की जरूरत है, लोग अपनी आमदनी के मुताबिक त्योहार को यादगार बनाने के लिए वाहन खरीदते जा रहे हैँ। यह सिलसिला अभी थमने के आसार नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रिक वाहनों पर प्रोत्साहन छूट की समय सीमा बढ़ गई है और सब्सिडी भी दी जा रही है।

    एआरटीओ कार्यालय में आमतौर पर वाहन नंबर की एक सीरीज एक माह में खत्म होती रही है लेकिन, त्योहार के मौसम में करीब वाहनों की करीब ढाई सीरीज खत्म हो गई। एआरटीओ प्रशासन प्रदीप कुमार सिंह ने बताया, परिवहन कार्यालय में यह संख्या उन वाहनों की है, जिनका पंजीकरण पूरा हो चुका है, वाहनों की बुकिंग की संख्या इससे काफी अधिक है। इस माह सर्वाधिक वाहनों की बिक्री का रिकार्ड बना है।

    इन वाहनों की बिक्री

    वाहन प्रकार संख्या
    ट्रैक्टर 104
    एंबुलेंस 1
    बस 13
    निर्माण कार्य में उपयोगी 43
    शैक्षिक संस्थान की बस 2
    ई-रिक्शा 553
    ट्रक 486
    मैक्सी कैब 22
    मोटरसाइकिल-स्कूटर 31878
    मोपेड 34
    मोटर कार 11492
    तीन पहिया यात्री व कैरियर 1671
    कुल 46299

     