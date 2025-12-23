Language
    योगी कैबिनेट बैठक में इस जिले को मिली सौगात, 75 एकड़ में स्थापित होगा वस्त्र एवं परिधान पार्क

    By Manoj Kumar Tripathi Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Tue, 23 Dec 2025 10:22 AM (IST)

    वाराणसी के रमना में 75 एकड़ में संत कबीर के नाम पर वस्त्र एवं परिधान पार्क की स्थापना को कैबिनेट ने स्वीकृति दी है। इससे वाराणसी के बुनकरों को सबसे ज् ...और पढ़ें

    राज्य ब्यूरो, लखनऊ। वाराणसी के रमना में 75 एकड़ में संत कबीर के नाम पर वस्त्र एवं परिधान पार्क की स्थापना की जाएगी। कैबिनेट की बैठक में इसे स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। इसकी स्थापना के बाद वाराणसी के बुनकरों को सबसे ज्यादा लाभ होगा।

    साथ ही वाराणसी में वस्त्र उद्योग के क्लस्टर को भी इस पार्क की स्थापना से बढ़ावा मिलेगा। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग के मंत्री राकेश सचान ने बताया कि इस पार्क की स्थापना का प्रयास काफी समय से किया जा रहा था।

    वाराणसी के बुनकरों व वस्त्र कारोबारियों के लिए यह पार्क मील का पत्थर साबित होगा। इसके लिए हथकरघा एवं वस्त्र उद्योग को 75 एकड़ भूमि हस्तांतरित की जाएगी।

    प्रधानमंत्री मित्र पार्क योजना के तहत स्थापित होने वाले इस वस्त्र एवं परिधान पार्क में उद्यमियों को एक ही स्थान पर कताई, बुनाई, रंगाई. छपाई व प्रसंस्करण के कार्य करने की सुविधा मिलेगी। साथ ही बुनकरों व उनके बच्चों को आधुनिक तकनीक से काम करने के लिए एनआइएफटी से प्रशिक्षण की भी सुविधा प्रदान की जाएगी।

    इस पार्क को सौर ऊर्जा से संचालित किए जाने की योजना है। राज्य सरकार आधुनिक तकनीक की मशीनों की खरीद के लिए प्रोत्साहन राशि भी देगी। पार्क की स्थापना पांच एफ के सिद्धांत के साथ की जाएगी। इसमें फार्म, फाइबर, फैक्ट्री, फैशन और उत्पाद के निर्यात की श्रंखला को एक साथ विकसित किया जाएगा।

    संत कबीर के नाम पर रखा जाएगा वस्त्र पार्क का नाम
    एक ही स्थान पर मिलेगी कताई, बुनाई, रंगाई की सुविधा