Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    विकसित भारत और विकसित यूपी का भी मंत्र बनेगा वंदे मातरम्: केशव प्रसाद मौर्य

    By Shobhit Srivastava Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Mon, 22 Dec 2025 09:17 PM (IST)

    वंदे मातरम् गीत के 150 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर विधान सभा में सोमवार को चर्चा के दौरान उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि यह आजादी का महामंत ...और पढ़ें

    Hero Image

    राज्य ब्यूरो, लखनऊ। वंदे मातरम् गीत के 150 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर विधान सभा में सोमवार को चर्चा के दौरान उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि यह आजादी का महामंत्र है। यह सन्यासी विद्रोह की आग है और भारत की शाश्वत चेतना का प्रतीक है। अंग्रेजी पराधीनता से भारत को मुक्ति दिलाने में वंदे मातरम् ने महामंत्र की भूमिका निभाई। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में वंदे मातरम् विकसित भारत और विकसित उत्तर प्रदेश का भी मंत्र बनेगा। वंदे मातरम् का अर्थ है भारत माता की जय।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    उन्होंने कहा कि बिना भेदभाव सबका साथ, सबका विकास की भावना के साथ नौजवानों के उज्ज्वल भविष्य के लिए किया जा रहा कार्य ही वंदे मातरम् है। देश के दुश्मनों के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक और आपरेशन सिंदूर जैसे साहसिक निर्णय भी वंदे मातरम् की भावना को दर्शाते हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रदेश में 15 करोड़ और देश में 80 करोड़ से अधिक लोगों को बिना भेदभाव राशन मिलना भारत की एकता और ताकत का प्रमाण है, यही वंदे मातरम् है। उन्होंने विपक्ष से तुष्टिकरण की राजनीति छोड़ने की अपील की।

    उन्होंने बचपन की स्मृतियों को साझा करते हुए देशभक्ति गीत की पंक्तियां दोहराईं- ''चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है।'' उन्होंने कहा कि जब स्वतंत्रता सेनानियों ने वंदे मातरम बोला, तो वह मंत्र सिद्ध हुआ और अंग्रेजों को भारत छोड़कर जाना पड़ा। यही वंदे मातरम् की वास्तविक ताकत है।

    सपा का वंदे मातरम् से नहीं है कोई लेना-देना: ब्रजेश पाठक

    उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने वंदे मातरम् पर विशेष चर्चा में सपा पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि सपा का न तो समाजवाद से कोई लेना-देना है और न ही वंदे मातरम् से। सपा नेताओं के नकली चेहरे अब जनता के सामने बेनकाब हो चुके हैं। भाजपा वंदे मातरम् के सपने को धरातल पर उतारने का काम कर रही है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने हर गरीब को पक्का मकान देने का वादा किया और उसे पूरा किया। आज गरीबों को न्याय मिल रहा है, स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है और पांच लाख रुपये तक के निश्शुल्क इलाज की सुरक्षा दी गई है।

    ब्रजेश पाठक ने सपा पर भारत माता के अपमान का आरोप लगाते हुए कहा कि सपा के एक सदस्य ने भारत माता को ‘डायन’ तक कहा था। ये लोग फर्जी समाजवादी हैं, जिनकी राजनीति केवल जाति और धर्म पर आधारित है। सपा वंदे मातरम् जैसे राष्ट्रभक्ति के भाव को भी झुठलाने की कोशिश करती रही है। उन्होंने कहा कि यदि मुस्लिम और यादव समाज अलग हो जाए तो सपा एक पार्षद तक नहीं जीत पाएगी। सपा केवल जातिवाद और तुष्टिकरण की राजनीति करती है।

    उप मुख्यमंत्री ने बाबा साहब डॉ. भीमराव आंबेडकर का उल्लेख करते हुए कहा कि उन्होंने गरीबों, दलितों और पिछड़ों को न्याय दिलाने की बात कही थी, लेकिन सपा शासन में औरैया में दलित को उल्टा टांगकर मारने जैसी घटनाएं हुईं। सपा हमेशा से गुंडों और माफिया को बढ़ावा देने वाली पार्टी रही है।