विधानमंडल का शीतकालीन सत्र शुक्रवार से होगा शुरू, 23 को वंदे मातरम् पर विशेष चर्चा कराने की तैयारी

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। शु क्रवार से शुरू होने वाले विधानमंडल के शीतकालीन सत्र के दौरान सरकार वंदे मातरम् के 150 वर्ष पूरे होने पर सदन में विशेष चर्चा करा सकती है। गुरुवार को दिन में 11:30 बजे होने वाली कार्यमंत्रणा समिति की बैठक में इस पऱ अंतिम निर्णय लिया जाएगा।वहीं सत्ताधारी भाजपा विधानमंडल दल की बैठक 21 दिसंबर रविवार की शाम को बुलाई गई है। गुरुवार को

दोपहर 12:30 बजे सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। जिसमें विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना सभी दलों से सदन को सुचारू रूप से संचालन करने में सहयोग की अपील करेंगे। बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उपस्थित रहेंगे।

सूत्र बताते हैं कि भाजपा विधानमंडल दल की बैठक रविवार को शाम छह बजे से लोकभवन के आडिटोरियम में होगी।जिसमें मुख्यमंत्री, दोनों उप मुख्यमंत्री, सभी मंत्री, विधायक व विधान परिषद सदस्य शामिल होंगे। सरकार में सहयोगी दलों सुभासपा, रालोद, निषाद पार्टी और अद (एस) के मंत्री व विधायक भी इस बैठक में बुलाए जाएंगे।