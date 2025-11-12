यूपी में 1.32 लाख परिषदीय स्कूलों में गूंजा ‘वंदे मातरम’, अब तक 90 लाख से ज्यादा बच्चों ने लिया हिस्सा

राज्य ब्यूरो, जागरण, लखनऊ। राष्ट्रगीत ‘वंदे मातरम’ के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में प्रदेश भर के परिषदीय विद्यालयों में देशभक्ति का माहौल देखने को मिल रहा है। सुबह की प्रार्थना सभाओं में सामूहिक रूप से ‘वंदे मातरम’ का गान हो रहा है। इसमें अब तक 90 लाख 87 हजार से अधिक विद्यार्थी जुड़ चुके हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

बेसिक शिक्षा विभाग ने इसकी शुरुआत सात नवंबर से की है, जो अगले वर्ष नवंबर तक जारी रहेगा। प्रदेश के 1.32 लाख परिषदीय विद्यालयों के करीब 1.48 करोड़ बच्चों को इस अभियान से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। विभाग के अनुसार पूरे वर्षभर वंदे मातरम थीम पर सांस्कृतिक और शैक्षिक गतिविधियां आयोजित की जाएंगी।