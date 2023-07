Vande Bharat Express: लखनऊ से चेयरकार में 1005 और 1775 रुपए होगा वंदे भारत एक्सप्रेस का एक्जीक्यूटिव का किराया

Vande Bharat Express वंदे भारत एक्सप्रेस का लखनऊ से अयोध्या का एसी चेयर कार का किराया 725 रुपए और एक्जीक्यूटिव क्लास का 1210 रुपए होगा। इस किराए में एसी चेयर कार में कैटरिंग 257 और एक्जीक्यूटिव क्लास में 279 रुपए होगा। वंदे भारत की बुकिंग भी गुरुवार सुबह से शुरू हो गई। वहीं लखनऊ से चेयरकार में 1005 और एक्जीक्यूटिव का क‍िराया 1775 रुपए तय क‍िया गया है।

Vande Bharat Express:लखनऊ से गोरखपुर तक तय हुआ वंदेभारत का क‍िराया

लखनऊ, जागरण संवाददाता। लखनऊ से गोरखपुर के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस का किराया रेलवे ने तय कर दिया है। इस ट्रेन का लखनऊ से गोरखपुर का एसी चेयरकार का किराया 1005 रुपए है। इसकी 410 सीट का सामान्य आरक्षण होगा। एक्जीक्यूटिव क्लास का गोरखपुर का किराया 1775 रुपए होगा। इसकी 35 सीट का आरक्षण होगा। वंदे भारत एक्सप्रेस का लखनऊ से अयोध्या का एसी चेयर कार का किराया 725 रुपए और एक्जीक्यूटिव क्लास का 1210 रुपए होगा। इस किराए में एसी चेयर कार में कैटरिंग 257 और एक्जीक्यूटिव क्लास में 279 रुपए होगा। वंदे भारत की बुकिंग भी गुरुवार सुबह से शुरू हो गई। लखनऊ से गोरखपुर का इंटरसिटी ट्रेन की चेयर कार का किराया 475 रुपए है। बस्ती का इसी ट्रेन का एसी चेयर कार का किराया 405 रुपए है। इसी तरह लखनऊ से अयोध्या तक कैफियात सुपरफास्ट एक्सप्रेस का एसी थर्ड का किराया 555 रुपए है। अयोध्या होकर गोरखपुर जाने वाली यशवंतपुर गोरखपुर एक्सप्रेस का लखनऊ से अयोध्या का एसी थर्ड का किराया 505 रुपए है। यह ट्रेन अयोध्या तक 3.10 घंटे लगते हैं। वहीं इसी ट्रेन का वंदे भारत एक्सप्रेस के रूट का गोरखपुर तक किराया 560 रुपए है। लखनऊ से अयोध्या की दूरी फरक्का एक्सप्रेस 2.40 घंटे और कोटा पटना एक्सप्रेस 2.46 घंटे में तय करती है।

Edited By: Prabhapunj Mishra