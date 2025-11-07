Vande Bharat Express: वंदे भारत एक्सप्रेस के तेज नेटवर्क से जुड़ेगा सीतापुर, पश्चिमी यूपी की राह भी होगी आसान

जागरण संवाददाता, लखनऊ। आखिरकार जिस सीतापुर को दिल्ली, देहरादून, पंजाब और जम्मू के लिए रेलवे वैकल्पिक रूट बनाने की तैयारी कर रहा है, वह सेक्शन शनिवार को वंदे भारत एक्सप्रेस के तेज नेटवर्क से जुड़ जाएगा। शनिवार से लखनऊ से सहारनपुर के लिए सीतापुर के रास्ते पहली वंदे भारत एक्सप्रेस की शुरुआत हो जाएगी।प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी वाराणसी से कुल चार वंदे भारत एक्सप्रेस का शुभारंभ करेंगे। इस आयोजन के लिए लखनऊ में रेलवे ने बड़ी तैयारी की है।

रेलवे ने ब्रिटिशकालीन लखनऊ-सीतापुर-पीलीभीत मीटरगेज रेलखंड का अमान परिवर्तन कर उसे बड़ी लाइन में तब्दील किया है। अमान परिवर्तन के बाद नैमिषारण्य धाम जाने वाले श्रद्धालुओं को राहत मिली है। अब रेलवे सीतापुर होकर दिल्ली, पंजाब, जम्मू और देहरादून के लिए नए रूट का विकल्प तैयार कर रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि हरदोई होकर मुरादाबाद रेलखंड पर ट्रेनों का दबाव बहुत अधिक है।

पिछले कई महीनों से सीतापुर को वंदे भारत एक्सप्रेस से जोड़ने की मांग उठ रही थी। अब रेलवे ने लखनऊ-सहारनपुर वंदे भारत का संचालन हरदोई की जगह सीतापुर होकर करने का आदेश दिया है। इससे जहां यात्रियों का एक से दो घंटे का समय बचेगा, वहीं सुबह लखनऊ से रवाना होकर श्रद्धालु नैमिष धाम के दर्शन के बाद लखनऊ रात को वापस लौट सकते हैं। साथ ही यह ट्रेन पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राह और आसान करेगी।

सहारनपुर होकर भी पंजाब, जम्मू और देहरादून की ओर की यात्रा की जा सकती है। ट्रेन 26504 वंदे भारत एक्सप्रेस सोमवार को छोड़कर सप्ताह में छह दिन सुबह पांच बजे लखनऊ जंक्शन से रवाना होगी। यह ट्रेन सीतापुर से सुबह 5:55 बजे, शाहजहांपुर से 7:10 बजे, बरेली से 8:08 बजे, मुरादाबाद से 9:27 बजे, नजीबाबाद से 10:45 बजे,रुड़की से 11:40 बजे होकर सहारनपुर दोपहर 12:45 बजे पहुंचेगी।

वापसी में ट्रेन 26503 वंदे भारत एक्सप्रेस भी सोमवार को छोड़कर सप्ताह में छह दिन सहारनपुर से दोपहर तीन बजे रवाना होगी। यह ट्रेन रुड़की से दोपहर 3:45 बजे, नजीबाबाद से शाम 4:40 बजे, मुरादाबाद से 6:10 बजे, बरेली से 7:33 बजे, शाहजहांपुर से रात 8:38 बजे, सीतापुर से 9:50 बजे होते हुए लखनऊ जंक्शन रात 11 बजे पहुंचेगी।