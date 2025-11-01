यूपी को दो वंदे भारत एक्सप्रेस की सौगात, सात नवंबर से इन दो जिलों से चलेगी सुपरफास्ट ट्रेन

जागरण संवाददाता, लखनऊ। सीतापुर में नैमिष धाम के दर्शन और आसान होंगे। लखनऊ से पहली बार सीतापुर भी वंदे भारत एक्सप्रेस से जुड़ेगा। लखनऊ से सहारनपुर के लिए नई वंदे भारत एक्सप्रेस सात नवंबर से दौड़ेगी। इसी तरह वाराणसी से प्रयागराज होकर खजुराहो तक भी सात नवंबर से वंदे भारत चलेगी।

ट्रेन 26504 वंदे भारत एक्सप्रेस सोमवार को छोड़कर सप्ताह में छह दिन सुबह पांच बजे लखनऊ जंक्शन से रवाना होगी। यह ट्रेन सीतापुर से 5.55 बजे, शाहजहांपुर से 7.10 बजे, बरेली से 8.08 बजे, मुरादाबाद से 9.27 बजे, नजीबाबाद से 10.45 बजे,रुड़की से 11.40 बजे होते हुए सहारनपुर दोपहर 12.45 बजे पहुंचेगी।

इसी तरह वापसी में ट्रेन 26503 वंदे भारत एक्सप्रेस भी सोमवार को छोड़कर सप्ताह में छह दिन सहारनपुर से दोपहर तीन बजे रवाना होकर रुड़की से 3.45 बजे, नजीबाबाद से शाम 4.40 बजे, मुरादाबाद से 6.10 बजे, बरेली से 7.33 बजे, शाहजहांपुर से 8.38 बजे, सीतापुर से 9.50 बजे होते हुए लखनऊ जंक्शन रात 11 बजे पहुंचेगी। इस ट्रेन को चलाने की सूचना कुछ दिन पहले रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इंटरनेट मीडिया एक्स पर पोस्ट की थी।

वाराणसी से सप्ताह में छह दिन ट्रेन 26422 वंदे भारत एक्सप्रेस वाराणसी से सुबह 5.25 बजे चलकर विंध्याचल 6.55 बजे, प्रयागराज छिवकी से सुबह आठ बजे, चित्रकूट धाम से 10.05 बजे, बांदा से 11.08 बजे, महोबा से 12.08 बजे रवाना होकर खजुराहो दोपहर 1.10 बजे पहुंचेगी।

इसी तरह वापसी में 26421 वंदे भारत एक्सप्रेस खजुराहो से दोपहर 3.20 बजे रवाना होकर महोबा से शाम 4.18 बजे, बांदा से शाम 5.13 बजे, चित्रकूट धाम से शाम 6.13 बजे, प्रयागराज छिवकी से रात 8.20 बजे, विंध्याचल से रात 9.10 बजे होते हुए वाराणसी रात11 बजे पहुंचेगी।