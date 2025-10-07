Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    वाल्मीकि जयंती आयोजन में शामिल होंगे सीएम याेगी, हर जिले में कराए जाएंगे धार्मिक आयोजन

    By Dilip Sharma Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Tue, 07 Oct 2025 07:00 AM (IST)

    उत्तर प्रदेश सरकार महर्षि वाल्मीकि जयंती पर भव्य आयोजन करने जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। प्रदेश के मंदिरों में रामायण पाठ और भजन-कीर्तन होंगे। सरकार का उद्देश्य वाल्मीकि समाज में पैठ बढ़ाना है जिसके लिए हर जिले को एक लाख रुपये दिए गए हैं। मंदिरों में साफ-सफाई और सुरक्षा की व्यवस्था की गई है।

    prefferd source google
    Hero Image
    वाल्मीकि जयंती आयोजन में शामिल होंगे याेगी, जिले में कराए जाएंगे धार्मिक आयोजन

    राज्य ब्यूरो, लखनऊ। महर्षि वाल्मीकि की जयंती पर छुट्टी घोषित करने के साथ सरकार प्रदेश भर में धार्मिक आयोजन भी कराने जा रही है। मंगलवार को जयंती पर इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में होने वाले महर्षि वाल्मीकि प्रकट दिवस समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    वहीं, सभी जिलों में महर्षि से संबंधित स्थलों और मंदिरों पर भक्ति व संस्कृति के संगम नजर आएगा। रामचरित मानस पाठ, अखंड रामायण पाठ, वाल्मीकि रामायण पाठ, सुंदरकांड, भजन-कीर्तन, दीप प्रज्वलन और अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इन आयोजनों मंत्री, विधायकाें के साथ भाजपा के प्रमुख नेता भी शामिल होंगे।

    महर्षि वाल्मीकि की जयंती पर होने वाले अवकाश को अन्य कई छुट्टियों के साथ वर्ष 2017 में भाजपा सरकार ने खत्म कर दिया था। अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाल्मीकि जयंती के अवकाश को बहाल कर दिया है। इसके साथ ही सरकार और भाजपा वाल्मीकि समाज में पैठ बढ़ाने की भी कोशिश में हैं।

    इसके लिए सभी जिलों में धार्मिक-सांस्कृतिक आयोजनों के लिए प्रति जिले को एक लाख रुपये की राशि उपलब्ध कराई गई है। यह राशि कलाकारों के मानदेय और कार्यक्रम की व्यवस्थाओं पर खर्च हाेगी।

    महर्षि वाल्मीकि की तपोस्थली लालापुर व तुलसीदास आश्रम राजापुर चित्रकूट, वाल्मीकि आश्रम बिठूर कानपुर, वाल्मीकि आश्रम श्रावस्ती, अयोध्या और प्रयागराज सहित पूरे प्रदेश के देव मंदिरों में रामायण पाठ और भक्ति कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

    आयोजन स्थलों पर साफ-सफाई, पेयजल, ध्वनि, प्रकाश और सुरक्षा की व्यवस्था की जा रही है। कार्यक्रमों में स्थानीय जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति और जनसहभागिता पर विशेष जोर दिया गया है। पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह मंगलवार को राजधानी के अलीगंज स्थित हनुमान मंदिर और मड़ियाव की मलिन बस्ती में होने वाले आयोजन में शामिल होंगे।

    वहीं, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह, संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह हजरतगंज के परिवर्तन चौक स्थित वाल्मीकि प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे और कार्यक्रम में सहभागिता करेंगे। इसी तरह हर जिले में मंत्रियों, जनप्रतिनिधियों व संगठन पदाधिकारियों को आयोजन में शामिल होने की जिम्मेदारी दी गई है।

    पर्यटन मंत्री ने बताया कि प्रत्येक जनपद में आयोजन के लिए नोडल अधिकारी नामित किए गए हैं। सरकार, महर्षि वाल्मीकि के आदर्शों को जन-जन तक पहुंचाने के लिए ये धार्मिक-सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित कर रही है।