'भ्रष्टाचार की प्रयोगशाला बना उत्तराखंड', अखिलेश यादव का तंज- विकास के नाम पर विनाश हो रहा

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। उत्तराखंड राज्य की स्थापना के 25 वर्ष पूरे होने को लेकर सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने वहां की भाजपा सरकार पर हमला बोला है। सपा प्रमुख ने कहा कि राज्य सरकार हर मोर्चे पर विफल साबित हुई है।

सच तो यह है कि उत्तराखंड को भ्रष्टाचार की प्रयोगशाला बना दिया गया है। प्राकृतिक संसाधनों की लूट मची है। बिना विशेषज्ञों के परामर्श और सघन सर्वेक्षण के लागू परियोजनाएं, आपदा का कारण बन रही है। विज्ञापनों और बयानों पर ही सरकार चल रही है।

रविवार को उत्तराखंड की स्थापना के 25 वर्ष हो जाएंगे। शनिवार को जारी संदेश में सपा प्रमुख ने उत्तराखंडवासियों को बधाई दी और उनकी सुख-समृद्धि की कामना की है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के गठन की नींव नेताजी मुलायम सिंह यादव ने डाली थी।

जनमत संग्रह कराया और अलग राज्य के रूप में उत्तर प्रदेश के दोनों सदनों में उत्तराखंड राज्य के निर्माण का प्रस्ताव पास कराकर केंद्र सरकार को भेजा था। परंतु, 25 सालों में जनता को अपेक्षित परिणाम नहीं मिले। विकास के नाम पर अंधाधुंध जंगल कटान और अवैध खनन से उत्तराखंड भारी वर्षा, बादलों के फटने के अलावा भूस्खलन की समस्याओं से जूझ रहा है। बेरोजगारी चरम पर है।