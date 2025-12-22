Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    यूपी बनेगा एमएसएमई हब: योगी सरकार ने अनुपूरक बजट में झोंकी ताकत, ₹1600 करोड़ से अधिक का बूस्टर डोज

    By Gaurav Tiwari Edited By: Gaurav Tiwari
    Updated: Mon, 22 Dec 2025 06:20 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश को 'वन ट्रिलियन इकोनॉमी' बनाने के लिए सीएम योगी ने एमएसएमई सेक्टर पर बड़ा दांव खेला है। सरकार ने अनुपूरक बजट के माध्यम से वित्तीय सहायता ...और पढ़ें

    Hero Image

    डिजिटल डेस्क, लखनऊ। उत्तर प्रदेश को 'वन ट्रिलियनइकोनॉमी' बनाने की दिशा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की रीढ़ यानी एमएसएमई (MSME) सेक्टर पर बड़ा दांव खेला है। अनुपूरक बजट के माध्यम से सरकार ने न केवल वित्तीय सहायता सुनिश्चित की है, बल्कि एमएसएमई के प्रशासनिक तंत्र को भी आधुनिक बनाने के लिए ठोस बजटीय प्रावधान किए हैं। यह रणनीतिक निवेश प्रदेश में औद्योगिक क्रांति और रोजगार सृजन के नए द्वार खोलेगा। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    प्रशासनिक सुदृढ़ीकरण: अब जमीन पर दिखेगा 'ईज ऑफ डूइंगबिजनेस'

    मुख्यमंत्री का मानना है कि योजनाओं की सफलता उनके क्रियान्वयन पर टिकी होती है। इसी को ध्यान में रखते हुए कार्यालयी तंत्र को मजबूत करने के लिए विशेष आवंटन किया गया है:

    उद्योग निदेशालय और जिला उद्योग केंद्र: इनके अधिष्ठान व्यय के लिए कुल ₹3 करोड़ (1.5 करोड़ प्रत्येक) का प्रावधान किया गया है।

    उद्देश्य: जिलों में उद्यमियों को समय पर मार्गदर्शन, त्वरित स्वीकृति और सरकारी योजनाओं का लाभ बिना किसी बाधा के मिल सके।

    नीतिगत समर्थन: निवेश और रोजगार को नई उड़ान

    औद्योगिक निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए योगी सरकार ने विभिन्न नीतियों के तहत भारी धनराशि आवंटित की है:

    msme1

    वैश्विक बाजार से जुड़ाव: FDI और फॉर्च्यून-500 कंपनियों का साथ

    प्रदेश के छोटे उद्योगों को वैश्विक सप्लाई चेन का हिस्सा बनाने के लिए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट (FDI) और फॉर्च्यून-500 निवेश प्रोत्साहन नीति-2023 के तहत ₹371.69 करोड़ की व्यवस्था की गई है।

    विशेषज्ञों का मत: इस प्रावधान से यूपी के एमएसएमई को बड़ी कंपनियों के साथ वेंडर के रूप में जुड़ने और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर निर्यात के अवसर प्राप्त होंगे।

    "सुरक्षित वातावरण और अनुकूल नीतियां"

    लघु उद्योग भारती, उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष रविन्द्र सिंह ने सरकार के इस कदम की सराहना करते हुए कहा, "योगी सरकार ने उद्यमियों को न केवल बजट दिया है, बल्कि एक सुरक्षित औद्योगिक वातावरण भी प्रदान किया है। प्रदेश में वर्तमान में लगभग 96 लाख एमएसएमई इकाइयां हैं, जो इस बजट से और अधिक प्रतिस्पर्धी बनेंगी।"

    अनुपूरक बजट के ये प्रावधान स्पष्ट करते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार एमएसएमई को केवल छोटा उद्योग नहीं, बल्कि प्रदेश की प्रगति का मुख्य इंजन मानती है। आने वाले समय में यह सेक्टर लाखों युवाओं के लिए स्वरोजगार और नौकरी का सबसे बड़ा केंद्र बनकर उभरेगा।