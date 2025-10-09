उत्तर प्रदेश में पराली जलाने पर बढ़ाई जाएगी सख्ती, सभी जिलाधिकारियों को निर्देश जारी

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। मुख्य सचिव एसपी गोयल ने बुधवार को कहा कि पराली एवं फसल अपशिष्ट जलाने से पर्यावरण प्रदूषित होता है। पराली जलाने की घटनाओं की सेटेलाइट के माध्यम से निगरानी की जा रही है। उन्होंने जिलाधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से इस संवेदनशील मुद्दे पर ध्यान देने और संबंधित विभागों के साथ समन्वय कर ऐसी घटनाएं रोकने के लिए ठोस कदम उठाने के निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि उनके क्षेत्र में ऐसी घटनाएं न हों। किसानों को पराली प्रबंधन के लिए वैकल्पिक उपायों के प्रति जागरूक किया जाए। साथ ही संवेदनशील जिलों में विशेष सतर्कता बरती जाए। मुख्य सचिव ने वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिए जिलाधिकारियों से कहा कि डिजिटल क्राप सर्वे के कार्य की प्रतिदिन समीक्षा की जाए। यह कार्य 10 अक्टूबर तक हर हाल में पूरा कराया जाए। साथ ही, सत्यापन का कार्य भी समानांतर रूप से चलाते हुए 15 अक्टूबर तक पूरा कराया जाए।