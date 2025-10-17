खनन गतिविधि में देश में दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश, भारत सरकार ने जारी की एसएमआरआइ रैंकिंग

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। भारत सरकार की स्टेट माइनिंग रेडीनेस इंडेक्स (एसएमआरआइ) में अपनी श्रेणी में दूसरा स्थान हासिल किया है। उत्तर प्रदेश को 40.3 अंक हासिल हुए हैं। भारत सरकार द्वारा खनन क्षेत्रफल के आधार पर बनाई गई श्रेणियों में उत्तर प्रदेश सहित आठ राज्य शामिल हैं। रैंकिंग में 56.2 अंक प्राप्त कर गोवा पहले स्थान पर है।

खनिज क्षेत्रों में सुधार अपनाने में राज्यों के बीच प्रतिस्पर्धात्मक भावना को बढ़ावा देने के लिए एक सूचकांक विकसित करने के उद्देश्य से खान मंत्रालय भारत सरकार द्वारा भारतीय खनि विद्यापीठ धनबाद के सहयोग से एसएमआरआइ बनाया है। इसमें राज्यों को खनन क्षेत्रफल के हिसाब से ए, बी और सी श्रेणी में रखा गया है।

बी श्रेणी में उत्तर प्रदेश के साथ गोवा, असाेम, केरला, बिहार, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु और मेघालय शामिल हैं। गुरुवार को जारी की गई रैंकिंग में गोआ और उत्तर प्रदेश के बाद 30.8 अंक के साथ असोम तीसरे नंबर पर है। जबकि 24.4 अंक के साथ केरला चौथे, 18.2 अंक के साथ बिहार पांचवे नंबर पर है।