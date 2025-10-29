यूपी के युवाओं को रोजगार देने के लिए ये नई पहल करने जा रही सरकार, आपके जिले में भी लगेगा मेला

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। युवाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार से जोड़ने के लिए अब हर जिले में हर महीने प्लेसमेंट ड्राइव (रोजगार मेला) आयोजित की जाएगी। इसके लिए कौशल विकास एवं व्यावसायिक शिक्षा विभाग ने व्यापक योजना तैयार की है। उद्योगों को कौशल विकास मिशन और आइटीआइ संस्थानों से जोड़ा जाएगा।

उद्योगों की मांग के अनुसार कोर्सों को अपग्रेड किया जाएगा, सभी नोडल आइटीआइ संस्थान हर माह की 21 तारीख को प्लेसमेंट ड्राइव आयोजित करेंगे। इन ड्राइव में डेलाइट इंडिया की सक्रिय भागीदारी होगी और अन्य कंपनियों को भी शामिल किया जाएगा।व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्यमंत्री कपिल देव अग्रवाल ने उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन मुख्यालय में विभागीय समीक्षा बैठक कर इसे लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए।

मंत्री ने यह भी निर्देश दिए कि स्किल मित्र पोर्टल पर छात्रों की प्लेसमेंट स्थिति नियमित रूप से अपडेट की जाए। साथ ही शिक्षण निदेशालय यह सुनिश्चित करे कि आइटीआइ प्रशिक्षित युवा इलेक्ट्रीशियन, प्लंबर, मैकेनिक आदि सेवाओं में स्थानीय स्तर पर कार्य कर सकें।

इसके अलावा, सभी जिलों में विभिन्न उद्योगों से समन्वय स्थापित कर छात्रों का औद्योगिक भ्रमण (इंडस्ट्री विजिट) कराया जाएगा। डेलाइट इंडिया इस प्रक्रिया के लिए एक टाइम-टेबल और इंडस्ट्री विजिट कैलेंडर तैयार करेगा, ताकि युवाओं को उद्योगों की वास्तविक कार्यप्रणाली की जानकारी मिल सके।