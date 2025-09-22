Language
    New GST Rates: फुटकर दुकानदारों को आज से ही देनी होगी छूट, जीएसटी घटने पर इतने प्रतिशत कम दाम में मिलेंगी दवाएं

    By Jagran News Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Mon, 22 Sep 2025 08:02 AM (IST)

    उत्तर प्रदेश में दवाओं और चिकित्सा उपकरणों पर जीएसटी कम होने से कीमतों में गिरावट आएगी। खुदरा दवा दुकानों पर 7 से 13 प्रतिशत तक की छूट मिलेगी। थर्मामीटर और डायग्नोस्टिक किट जैसे उपकरण सस्ते होंगे। केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट फेडरेशन ने दवा विक्रेताओं को छूट पर दवाएं बेचने के निर्देश दिए हैं। हालांकि खुदरा विक्रेताओं को पुराने स्टॉक के कारण नुकसान होने की आशंका है।

    फुटकर विक्रेताओं को आज से ही देनी होगी दवाओं पर छूट

    केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट फेडरेशन ने दुकान संचालकों को लिखा पत्र

    राज्य ब्यूरो, लखनऊ। प्रदेश के लोगों को सोमवार से दवाएं और चिकित्सा उपकरण सस्ते मिलेंगे। प्रदेश में लगभग 1.18 लाख फुटकर दवा की दुकानें हैं। इन सभी दुकानों से दवा खरीदने पर अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) पर सात से 13 प्रतिशत तक छूट मिलेगी।

    अभी तक अलग-अलग दवाओं और उपकरणों पर 12, 18 और पांच प्रतिशत जीएसटी लिया जाता था। अब इसे सभी दवाओं और चिकित्सा उपकरणों पर पांच प्रतिशत कर दिया गया है। जिन दवाओं पर पांच प्रतिशत जीएसटी थी, उसे शून्य कर दिया गया है। इससे दवाओं के दामों में कमी आएगी।

    दवाओं और चिकित्सा उपकरणों पर जीएसटी पांच प्रतिशत होने से थर्मामीटर, जांच (डायग्नोस्टिक) किट, जांच में काम आने वाले रसायन (रीजेंट्स), ग्लूकोमीटर, टेस्ट स्ट्रिप के दामों में कमी हो जाएगी।

    केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट फेडरेशन के महामंत्री सुरेश गुप्ता ने बताया कि सभी फुटकर दवा विक्रेताओं को सात से 13 प्रतिशत छूट पर दवाएं बेचने के निर्देश दिए गए हैं।

    वहीं आर्गेनाइजेशन आफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष सुधीर अग्रवाल ने बताया कि सोमवार से ही प्रदेश के सभी फुटकर विक्रेताओं को दवाएं छूट पर देने के लिए कहा गया है। इससे जनता को राहत मिल सके।

    फुटकर दवा विक्रेताओं को होगा नुकसान

    प्रदेश में 1.18 लाख फुटकर दवा विक्रेता हैं। प्रत्येक दुकानदार के पास लाखों रुपये की पुरानी जीएसटी पर दवाएं खरीद कर रखी हैं।यदि हम छूट पर दवा बेचेंगे तो लाखों रुपये का नुकसान होगा। वैसे भी फुटकर विक्रेता 10 से 15 प्रतिशत छूट पर दवाएं बेचते हैं। ऐसे में उन्हें अपने मुनाफे से 6.25 प्रतिशत की राहत देनी होगी। दवाओं का नया स्टाक आने तक प्रदेश के फुटकर विक्रेताओं को करोड़ों रुपये का नुकसान हो जाएगा।

    विकास रस्तोगी, प्रवक्ता, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, दवा व्यापार मंडल फुटकर