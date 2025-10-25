Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    उत्तर प्रदेश अब फार्मा हब बनने की ओर, जापान की कंपनियों को क्षेत्र में निवेश के लिए किया आमंत्रित

    By Manoj Kumar Tripathi Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Sat, 25 Oct 2025 02:53 AM (IST)

    इन्वेस्ट यूपी ने जापान की कंपनियों को उत्तर प्रदेश में फार्मा क्षेत्र में निवेश के लिए आमंत्रित किया है। मुख्यमंत्री के सलाहकार अवनीश अवस्थी ने कहा कि उत्तर प्रदेश एक फार्मा हब बनने की ओर अग्रसर है। राज्य में कुशल मानव संसाधन और बेहतर कनेक्टिविटी है। इन्वेस्ट यूपी ने रूस के साथ रक्षा और एयरोस्पेस क्षेत्र में निवेश पर भी चर्चा की।

    prefferd source google
    Hero Image

    राज्य ब्यूरो, लखनऊ। इन्वेस्ट यूपी ने जापान की कंपनियों को राज्य में फार्मा के क्षेत्र में निवेश के लिए आमंत्रित किया है। इस संदर्भ में इन्वेस्ट यूपी और जापान की कंसाई फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन के बीच हुई वर्चुअल बैठक में मुख्यमंत्री के सलाहकार अवनीश अवस्थी ने कहा कि उत्तर प्रदेश एक अग्रणी फार्मा हब बनने की दिशा में अग्रसर है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पिकप भवन में शुक्रवार को वर्चुअल बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री के सलाहकार ने कहा कि केजीएमयू, एसजीपीजीआई, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) व 200 से अधिक मेडिकल कालेज और 25 से अधिक मेडटेक स्टार्टअप्स कान्ट्रैक्ट डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग आर्गनाइजेशन (सीडीएमओ) के लिए कुशल मानव संसाधन तैयार कर रहे हैं। इसलिए राज्य में फार्मा के क्षेत्र में निवेश की काफी संभावनाएं हैं।

    उन्होंने कहा कि वर्तमान में राज्य में सात एक्सप्रेसवेज संचालित हैं और छह का निर्माण किया जा रहा है। पांच अंतरराष्ट्रीय और 16 घरेलू हवाई अड्डे उपलब्ध हैं। उत्तर प्रदेश का बड़ा बाजार और 56 प्रतिशत से अधिक युवा मानव संसाधन की उपलब्धता इस राज्य को फार्मा का हब बनाने के लिए पर्याप्त हैं।

    उन्होंने उत्तर प्रदेश निवेश प्रोत्साहन नीति 2023 के तहत एफडीआइ, एफसीआइ, फार्च्यून ग्लोबल 500 और फार्च्यून इंडिया 500 कंपनियों के लिए दिए जा रहे प्रोत्साहन की भी जानकारी दी।

    इन्वेस्ट यूपी के अधिकारियों ने जापानी प्रतिनिधिमंडल को उत्तर प्रदेश में निवेश की संभावनाओं को तलाशने, बौद्ध सर्किट व ताजमहल का अनुभव लेने के लिए आमंत्रित किया। जापानी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व एसोसिएशन के महानिदेशक डा. योशिकाजु हयाशी और चुओ गाकुइन विश्वविद्यालय की प्रोफेसर अत्सुको कामीइके ने किया।

    रूस के साथ रक्षा एवं एयरोस्पेस के क्षेत्र में निवेश पर चर्चा

    रक्षा एवं एयरोस्पेस के क्षेत्र में निवेश को लेकर रूस के व्यापार आयुक्त कार्यालय के साथ इन्वेस्ट यूपी ने वर्चुअल बैठक की। इन्वेस्ट यूपी के अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी शशांक चौधरी ने कहा रूस के प्रतिनिधियों को रक्षा व एयरोस्पेस के क्षेत्र में निवेश के लिए आमंत्रित किया। दोनों पक्षों ने नवाचार और निर्माण उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त उद्यमों और सहयोगी मंचों की स्थापना में रुचि व्यक्त की।