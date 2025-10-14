Language
    उत्तर प्रदेश में किसानों की बल्ले-बल्ले, आलू बीज पर 800 रुपये प्रति क्विंटल की छूट

    By Dilip Sharma Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Tue, 14 Oct 2025 02:00 AM (IST)

    उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों के हित में आलू बीज पर 800 रुपये प्रति क्विंटल की छूट देने का निर्णय लिया है। इस योजना से राज्य के लाखों किसानों को लाभ होगा, क्योंकि वे कम कीमत पर आलू बीज खरीदकर अधिक उत्पादन कर सकेंगे। सरकार का लक्ष्य किसानों की आय को दोगुना करना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। यह योजना सभी जिलों में लागू की जाएगी।

    राज्य ब्यूरो, लखनऊ। आलू किसानों को अब उद्यान विभाग के आलू बीज पर 800 रुपये प्रति क्विंटल की छूट मिलेगी। उद्यान राज्यमंत्री उद्यान राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दिनेश प्रताप सिंह ने यह निर्णय लिया। उन्होंने अधिकारियों को सभी जिलों में किसानों तक इस छूट का लाभ पहुंचाने और बीज वितरण की प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से पूरा कराने के निर्देश दिए हैं।

    सोमवार को अपने सरकारी आवास पर विभागीय समीक्षा बैठक में मंत्री ने कहा कि आलू किसानों के हित में वर्ष 2025-26 के लिए विभागीय आलू बीज की दरों पर यह छूट दी जाएगी।

    वर्तमान वर्ष में विभागीय आलू बीज की विक्रय दरें उत्पादन लागत के आधार पर 2760 रुपये से 3715 रुपये प्रति क्विंटल तक निर्धारित थीं, जबकि निजी बीज कंपनियों की आलू बीज की औसत दरें लगभग 2500 से 3500 रुपये के मध्य है।

    अब किसानों को गुणवत्तायुक्त सभी श्रेणी के विभागीय आलू बीज की दरों में छूट दी जाएगी। यह छूट का लाभ शोध संस्थाओं एवं सरकारी संस्थाओं को नहीं मिलेगा। अब किसानों के लिए सभी विभागीय आलू बीज की दरें 1960 रुपये से 2915 रुपये प्रति क्विंटल के बीच रहेगी।

    वर्तमान वर्ष में उद्यान विभाग के पास 41,876 क्विंटल आलू बीज भंडारित है, जो नकद मूल्य पर किसानों को उपलब्ध कराया जाएगा, ताकि किसान आगामी वर्षों के लिए बीज उत्पादन कर सकें।