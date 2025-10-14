उत्तर प्रदेश में किसानों की बल्ले-बल्ले, आलू बीज पर 800 रुपये प्रति क्विंटल की छूट

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। आलू किसानों को अब उद्यान विभाग के आलू बीज पर 800 रुपये प्रति क्विंटल की छूट मिलेगी। उद्यान राज्यमंत्री उद्यान राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दिनेश प्रताप सिंह ने यह निर्णय लिया। उन्होंने अधिकारियों को सभी जिलों में किसानों तक इस छूट का लाभ पहुंचाने और बीज वितरण की प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से पूरा कराने के निर्देश दिए हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें



सोमवार को अपने सरकारी आवास पर विभागीय समीक्षा बैठक में मंत्री ने कहा कि आलू किसानों के हित में वर्ष 2025-26 के लिए विभागीय आलू बीज की दरों पर यह छूट दी जाएगी। वर्तमान वर्ष में विभागीय आलू बीज की विक्रय दरें उत्पादन लागत के आधार पर 2760 रुपये से 3715 रुपये प्रति क्विंटल तक निर्धारित थीं, जबकि निजी बीज कंपनियों की आलू बीज की औसत दरें लगभग 2500 से 3500 रुपये के मध्य है।

अब किसानों को गुणवत्तायुक्त सभी श्रेणी के विभागीय आलू बीज की दरों में छूट दी जाएगी। यह छूट का लाभ शोध संस्थाओं एवं सरकारी संस्थाओं को नहीं मिलेगा। अब किसानों के लिए सभी विभागीय आलू बीज की दरें 1960 रुपये से 2915 रुपये प्रति क्विंटल के बीच रहेगी।