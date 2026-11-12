UP Weather Today: उत्तर प्रदेश में बढ़ी ठंड, बरेली सबसे ठंडा शहर; आज लखनऊ में कोहरे की आशंका
उत्तर प्रदेश में सर्दी का असर तेज हो गया है, जहां बरेली 16 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे ठंडा शहर ...और पढ़ें
डिजिटल डेस्क, लखनऊ। उत्तर प्रदेश में मौसम ने करवट ले ली है और राज्य के ज्यादातर हिस्सों में सर्दी का असर तेज होने लगा है। मौसम केंद्र लखनऊ द्वारा जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार, प्रदेश के कई प्रमुख शहरों में तापमान तेजी से नीचे लुढ़का है। 16 डिग्री तापमान के साथ बरेली राज्य के सबसे ठंडे शहरों में शुमार रहा, जबकि बहराइच में पारा 16.8 डिग्री और राजधानी लखनऊ में 17 डिग्री दर्ज किया गया।
हवा की रफ्तार लगभग शून्य रहने और वातावरण में नमी का स्तर 94 प्रतिशत से 100 प्रतिशत तक पहुंचने के कारण सुबह और रात के समय धुंध और कोहरे का असर बढ़ गया है।
प्रदेश के प्रमुख शहरों का हाल
- बरेली: 16 डिग्री
- बहराइच: 16.8 डिग्री
- लखनऊ: 17 डिग्री
- झांसी: 17.2 डिग्री
- प्रयागराज: 18 डिग्री
- गोरखपुर: 18.6 डिग्री
- मेरठ: 24.8 डिग्री
मौसम विभाग के अनुसार, हवा में अत्यधिक नमी बने रहने से अगले कुछ दिनों में तराई और मैदानी इलाकों में सुबह के वक्त घना कोहरा छाने की संभावना है, जिससे तापमान में और गिरावट आ सकती है।
यह भी पढ़ें- 'उत्तराखंड की बेटी न होती तो सैफई में भैंस चरा रहे होते'; अखिलेश यादव के घुसपैठिये वाले बयान पर CM योगी का पलटवार