'उत्तराखंड की बेटी न होती तो सैफई में भैंस चरा रहे होते'; अखिलेश यादव के घुसपैठिये वाले बयान पर CM योगी का पलटवार

जागरण संवाददाता, लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को उत्तराखंड महोत्सव-2026 के मंच से बिना नाम लिए समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि पिछले दिनों एक व्यक्ति का बयान सुन रहा था। वो उत्तराखंड वासियों को घुसपैठिया कह रहा था।

मैंने कहा उत्तर प्रदेश के तो पहले मुख्यमंत्री ही उत्तराखंड के थे। अगर उत्तराखंड की बेटी न होती तो तुम आज सैफई में कहीं भैंस चरा रहे होते। मुख्यमंत्री ने कहा कि एक तरफ कुछ लोग बांग्लादेशी और पाकिस्तानी घुसपैठियों को गले लगाते हैं, वहीं दूसरी तरफ देवभूमि उत्तराखंड के लोगों के प्रति जहर उगलने का काम करते हैं। यह उनकी संकुचित और विभाजनकारी मानसिकता को दर्शाता है। देवभूमि के वीरों, सैनिकों और देश की रक्षा में उनके योगदान पर उंगली उठाना छोटी सोच का परिचायक है।

गोमती नदी तट पर पंडित गोविंद बल्लभ पंत पर्वतीय सांस्कृतिक उपवन में आयोजित समारोह में योगी ने कहा कि लखनऊ में उत्तराखंड और अवध की संस्कृति का संगम देखने को मिलता है। उत्तराखंड महापरिषद 78 वर्षों से लोक परंपराओं, संस्कृति, गायन, खानपान और रीति-रिवाजों को संरक्षित कर रही है।

ऐसे आयोजन नई पीढ़ी को अपनी विरासत से जोड़ते हैं। मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड के युवाओं और सैनिकों के देश की सीमाओं की रक्षा में योगदान की सराहना की। उन्होंने जनरल बिपिन रावत का योगदान अविस्मरणीय बताते हुए उन्होंने जनरल अनिल चौहान और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के उत्तराखंड से जुड़ाव का भी जिक्र किया।

पद्मश्री प्रो. विजय प्रसाद डिमरी और लोक गायिका बीना तिवारी हुए सम्मानित लोक व्यंजनों के स्टालों की सराहना करते हुए योगी ने मंडुवा, झंगोरा और अन्य स्थानीय अनाजों के पोषक व औषधीय गुणों का उल्लेख किया। उन्होंने इनके वैज्ञानिक शोध, पहचान और ब्रांडिंग को बढ़ावा देने तथा लोक कलाकारों को प्रोत्साहित करने की जरूरत है।

उन्होंने विकसित भारत और विकसित उत्तर प्रदेश के लिए विरासत पर गर्व, गुलामी की मानसिकता से मुक्ति, सुरक्षा बलों के सम्मान, सामाजिक सौहार्द और नागरिक कर्तव्यों के निर्वहन का आह्वान किया। जाति, क्षेत्र और भाषा के आधार पर समाज को बांटने की कोशिशों को रोकने की बात भी कही। गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बदरीनाथ सहित उत्तराखंड के तीर्थों और अयोध्या, काशी, मथुरा-वृंदावन, प्रयागराज सहित उत्तर प्रदेश के धार्मिक स्थलों के संरक्षण पर जोर दिया।