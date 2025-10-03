UP Housing Board: आवास विकास परिषद ने 1000 संपत्तियों की कराई ई-नीलामी

UP Housing Board Conducts E Auction ई-नीलामी में आगरा की 127 लखनऊ की 334 कानपुर की 213 व मेरठ की 134 संपत्तियां शामिल थी। गोरखपुर व वाराणसी जोन की आवासीय और अनावासीय संपत्तियां भी इस ई-नीलामी में जनता को उपलब्ध कराई गई थी। इस ई- नीलामी के लिए पंजीकरण 18 सितंबर से शुरू किया गया था। ई-नीलामी में इच्छुक खरीदारों ने खूब उत्साह दिखाया।

जागरण संवाददाता, लखनऊ : घर व दुकान का सपना उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद ने पूरा किया है। नवरात्र व दशहरा के अवसर पर परिषद ने लखनऊ सहित प्रदेश के विभिन्न शहरों में स्थित 391 आवासीय व 601 अनावासीय संपत्तियों की ई-नीलामी कराई। इसमें परिषद को 1168 करोड़ रुपये की धनराशि मिली है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

परिषद की ई-नीलामी में आगरा की 127, लखनऊ की 334, कानपुर की 213 व मेरठ की 134 संपत्तियां शामिल थी। साथ ही गोरखपुर व वाराणसी जोन की आवासीय और अनावासीय संपत्तियां भी इस ई-नीलामी में जनता को उपलब्ध कराई गई थी। इस ई- नीलामी के लिए पंजीकरण 18 सितंबर से शुरू किया गया था। ई-नीलामी में इच्छुक खरीदारों ने खूब उत्साह दिखाया। परिषद को लगभग 1168 करोड़ की आय मिलने की उम्मीद है।