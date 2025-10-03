UP Housing Board: आवास विकास परिषद ने 1000 संपत्तियों की कराई ई-नीलामी

Language
    By Dharmesh Awasthi Edited By: Dharmendra Pandey
    Updated: Fri, 03 Oct 2025 03:45 PM (IST)

    आवास विकास परिषद ने 1000 संपत्तियों की कराई ई-नीलामी

    जागरण संवाददाता, लखनऊ : घर व दुकान का सपना उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद ने पूरा किया है। नवरात्र व दशहरा के अवसर पर परिषद ने लखनऊ सहित प्रदेश के विभिन्न शहरों में स्थित 391 आवासीय व 601 अनावासीय संपत्तियों की ई-नीलामी कराई। इसमें परिषद को 1168 करोड़ रुपये की धनराशि मिली है।

    परिषद की ई-नीलामी में आगरा की 127, लखनऊ की 334, कानपुर की 213 व मेरठ की 134 संपत्तियां शामिल थी। साथ ही गोरखपुर व वाराणसी जोन की आवासीय और अनावासीय संपत्तियां भी इस ई-नीलामी में जनता को उपलब्ध कराई गई थी। इस ई- नीलामी के लिए पंजीकरण 18 सितंबर से शुरू किया गया था। ई-नीलामी में इच्छुक खरीदारों ने खूब उत्साह दिखाया। परिषद को लगभग 1168 करोड़ की आय मिलने की उम्मीद है।

    परिषद की तर्ज पर लखनऊ विकास प्राधिकरण भी संपत्तियाें को आनलाइन नीलाम कराएगा, विभिन्न प्रमुख स्थित योजनाओं की संपत्तियों के लिए इन दिनों पंजीकरण चल रहा है। इनमें विभूतिखंड का सहारा बाजार कांप्लेक्स, रतन खंड सहित चार कांप्लेक्स व 350 से अधिक आवासीय व व्यावसायिक संपत्तियों की ई-नीलामी अब 13 अक्टूबर को प्रस्तावित है। दो माह पहले ही प्राधिकरण ने ई-नीलामी कराया था, अब त्योहार के समय लोगों को फिर संपत्तियों को खरीदने का मौका दिया गया है।