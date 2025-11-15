Language
    स्टेनोग्राफर और महिला स्वास्थ्य भर्ती के अभ्यर्थियों को परीक्षा शुल्क जमा करने के निर्देश, इस दिन होगा एग्जाम

    By Dilip Sharma Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Sat, 15 Nov 2025 06:57 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) ने स्टेनोग्राफर और महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता भर्ती परीक्षा के लिए परीक्षा शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि और परीक्षा तिथि घोषित कर दी है। अभ्यर्थियों को अंतिम तिथि तक शुल्क जमा करने के निर्देश दिए गए हैं।

    स्टेनोग्राफर भर्ती के अभ्यर्थियों को परीक्षा शुल्क जमा करने के निर्देश।

    राज्य ब्यूरो, लखनऊ। उप्र अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने स्टेनोग्राफर और महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता की भर्ती परीक्षाओं के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों को ऑनलाइन शुल्क जमा करने को कहा है। मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यर्थी शुल्क जमा करने के बाद ही प्रवेश पत्र डाउनलोड कर पाएंगे।

    आयोग ने विभिन्न विभागों में स्टेनोग्राफर के 1224 पदों पर चयन के लिए मुख्य परीक्षा को शॉर्टलिस्ट किये गए अभ्यर्थियों का परिणाम 14 अक्टूबर को जारी किया था। इसके बाद मुख्य परीक्षा 18 जनवरी को सुबह 10 से12 बजे तक आयोजित करने की सूचना जारी की थी।

    वहीं, परिवार कल्याण महानिदेशालय के नियंत्रणाधीन स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला) के 4892 पद (सामान्य चयन) व 380 पद (विशेष चयन) सहित कुल 5272 पदों पर चयन को मुख्य परीक्षा के लिए शार्टलिस्ट किये गये अभ्यर्थियों का परिणाम 23 सितंबर को जारी किया था। इसकी मुख्य परीक्षा 11 जनवरी को सुबह 10 बजे से 12 बजे तक आयोजित की जानी है।

    आयोग ने दोनों परीक्षाओं के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों को सूचित किया गया है कि मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए अनारक्षित व अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के अभ्यर्थियों को 200 रुपये और अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति श्रेणी के अभ्यर्थियों को 80 रुपये ऑनलाइन शुल्क जमा करना होगा। दिव्यांग अभ्यर्थियों द्वारा कोई शुल्क देय नहीं है।

    आयोग ने कहा कि मुख्य परीक्षा हेतु निर्धारित शुल्क जमा करने के लिए अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट के होम पेज पर उपलब्ध मेन एग्जामिनेशन फी डिपोजिशन विकल्प पर जाकर शुल्क जमा कर सकते हैं। प्रवेश पत्र जारी करने के संबंध में अभ्यर्थियों को अलग से वेबसाइट के माध्यम से सूचना दी जाएगी।