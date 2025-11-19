Language
    UPSSSC: आयोग की परीक्षाओं की उत्तर कुंजी पर आपत्ति दर्ज करने की आखिरी तिथि घोषित 

    By Vivek Rao Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Wed, 19 Nov 2025 07:00 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने आशुलिपिक, नक्शानवीस और मानचित्रक पदों के लिए आयोजित परीक्षाओं की उत्तर कुंजी जारी कर दी है। आशुलिपिक परीक्षा की उत्तर कुंजी 17 नवंबर को जारी हुई, जबकि अन्य दो परीक्षाओं की उत्तर कुंजी भी 17 नवंबर को जारी की गई। इन उत्तर कुंजियों पर अभ्यर्थी 25 नवंबर तक ऑनलाइन माध्यम से आपत्ति दर्ज करा सकते हैं, जिसके लिए 100 रुपये शुल्क निर्धारित है।

    राज्य ब्यूरो, लखनऊ। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने कई भर्तियों की लिखित परीक्षाओं की उत्तर कुंजी जारी कर दी है। आशुलिपिक (स्टेनोग्राफर) के 333 पदों की परीक्षा की उत्तर कुंजी 17 नवंबर को जारी हुई थी। इसी तरह सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के नक्शानवीस (ड्राफ्टमैन) के 172 पद और कृषि विभाग के मानचित्रक (मैपर) के 283 पदों की परीक्षा 16 नवंबर को हुई थी।

    इन परीक्षाओं की उत्तर कुंजी भी 17 नवंबर को जारी की गई है। इन पर भी अभ्यर्थी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। प्रत्येक आपत्ति के लिए 100 रुपये शुल्क तय किया गया है। आपत्ति दर्ज करने की अंतिम तिथि 25 नवंबर है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि सभी आपत्तियां केवल आनलाइन मोड में ही स्वीकार की जाएंगी।