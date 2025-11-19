UPSSSC: आयोग की परीक्षाओं की उत्तर कुंजी पर आपत्ति दर्ज करने की आखिरी तिथि घोषित

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने आशुलिपिक, नक्शानवीस और मानचित्रक पदों के लिए आयोजित परीक्षाओं की उत्तर कुंजी जारी कर दी है। आशुलिपिक परीक्षा की उत्तर कुंजी 17 नवंबर को जारी हुई, जबकि अन्य दो परीक्षाओं की उत्तर कुंजी भी 17 नवंबर को जारी की गई। इन उत्तर कुंजियों पर अभ्यर्थी 25 नवंबर तक ऑनलाइन माध्यम से आपत्ति दर्ज करा सकते हैं, जिसके लिए 100 रुपये शुल्क निर्धारित है।