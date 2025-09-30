UPSSSC: बीसीजी तकनीशियन के 255 पदों पर भर्ती, इस तारीख से पहले अपलोड करें प्रमाणपत्र
उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने विभिन्न विभागों में भर्तियों से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाएं जारी की हैं। आयोग ने बीसीजी तकनीशियन कनिष्ठ सहायक और पुष्टाहार विभाग में सहायक के पदों पर भर्ती प्रक्रिया के संबंध में अपडेट दिए हैं।उम्मीदवारों को दस्तावेज़ अपलोड करने की अंतिम तिथि और व्यक्तिगत सुनवाई की तारीखों का ध्यान रखने की सलाह दी गई है।
राज्य ब्यूरो, लखनऊ। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा निदेशालय के अधीन बीसीजी तकनीशियन के 255 पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन मांगे थे।
इन पदों के लिए अभ्यर्थियों को विज्ञान विषय के साथ इंटरमीडिएट या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। इसके साथ ही, मान्यता प्राप्त संस्थान से ट्यूबरकुलोसिस प्रोग्राम मैनेजमेंट में दो वर्षीय डिप्लोमा आवश्यक है।
मुख्य परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को अपने शैक्षणिक प्रमाणपत्र आयोग की वेबसाइट पर 13 अक्टूबर तक अपलोड करने होंगे। जो अभ्यर्थी यह प्रक्रिया पूरी नहीं करेंगे, उन्हें मुख्य परीक्षा की शार्टलिस्ट में शामिल नहीं किया जाएगा। आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किए गए प्रमाणपत्रों की स्थिति भी देखी जा सकती है।
कनिष्ठ सहायक भर्ती में 30 को व्यक्तिगत सुनवाई
उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से आयोजित कनिष्ठ सहायक मुख्य परीक्षा के तहत 1262 पदों के मुकाबले 1259 पदों का अंतिम चयन परिणाम एक अगस्त को घोषित किया गया था। इसके बाद 25 अगस्त को विभाग आवंटन भी जारी कर दिया गया था।
अब आयोग ने अंतिम चयन परिणाम में चिह्नित 26 अभ्यर्थियों के प्रमाणपत्रों और शैक्षणिक योग्यता की जांच करने का निर्णय लिया है। इन अभ्यर्थियों को व्यक्तिगत सुनवाई के लिए 30 अक्टूबर को आयोग कार्यालय बुलाया गया है। आयोग की वेबसाइट पर सुनवाई के लिए आमंत्रित अभ्यर्थियों के रोल नंबर अपलोड कर दिए गए हैं।
पुष्टाहार विभाग में 597 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया आगे बढ़ी
उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग में कनिष्ठ सहायक और सहायक के 739 पदों पर सीधी भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए थे। इनमें से 72 मृतक आश्रित पद हटाकर संशोधित संख्या 667 की गई थी।
इस संशोधन को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में रिट याचिका दाखिल हुई थी। अब कोर्ट के आदेश के अनुसार विज्ञापित 667 पदों में से 70 पद रिक्त रखते हुए शेष 597 पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूरी की जाएगी। आयोग ने इन 597 पदों के क्षैतिज आरक्षण का विस्तृत विवरण अपनी वेबसाइट पर जारी कर दिया है।
