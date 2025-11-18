Language
    UPSSSC ने जारी की PET 2025 की संशोधित Answer Key, 19 लाख अभ्यर्थियों ने दिया था एग्जाम

    By Vivek Rao Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Tue, 18 Nov 2025 07:06 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) ने पीईटी 2025 की संशोधित उत्तर कुंजी जारी कर दी है। यह परीक्षा 2025 में आयोजित की गई थी, जिसमें 19 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने भाग लिया था। आयोग ने उत्तर कुंजी वेबसाइट पर उपलब्ध करा दी है और आपत्तियां दर्ज करने का मौका दिया है। परिणाम जल्द ही घोषित होने की संभावना है।

    प्रारंभिक अर्हता परीक्षा की संशोधित उत्तर कुंजी जारी।

    राज्य ब्यूरो, लखनऊ। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने प्रांरभिक अर्हता परीक्षा (PET-2025) की संशोधित उत्तर कुंजी जारी कर दी है। अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट upsssc.gov.in पर जाकर मास्टर सेट की तिथि और पालीवार विवरणात्मक संशोधित उत्तर कुंजी देख सकते हैं। संशोधित उत्तर कुंजी जारी होने के बाद जल्द ही पीईटी का रिजल्ट घोषित हो सकता है।

    आयोग की ओर से बताया गया कि पीईटी-2025 की लिखित परीक्षा छह और सात सितंबर को प्रदेश के 48 जिलों में स्थित 1479 परीक्षा केंद्रों पर चार पालियों में आयोजित की गई थी। परीक्षा के बाद नौ सितंबर को प्रोविजनल उत्तर कुंजी जारी की गई थी।

    इसके बाद 11 सितंबर को अभ्यर्थियों को आपत्ति दर्ज कराने के लिए आयोग की वेबसाइट पर लिंक उपलब्ध कराया गया था। अभ्यर्थियों से प्राप्त आपत्तियों के परीक्षण और निस्तारण के बाद संशोधित उत्तर कुंजी तैयार की गई है।

    आयोग ने स्पष्ट किया कि संशोधित उत्तर कुंजी को वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है, जिसे अभ्यर्थी डाउनलोड कर देख सकते हैं। आयोग ने अभ्यर्थियों से अपील की है कि वे संशोधित उत्तर कुंजी जरूर देख लें। इस बार पीईटी में 19,41,993 अभ्यर्थियों ने दिया है।

    इस बार के पीईटी स्कोर तीन वर्ष के लिए मान्य होंगे। इस अंक के आधार पर ही आयोग विभिन्न विभागों में समूह ग के तहत निकलने वाले विज्ञापनों के लिए अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए मौका देता है।