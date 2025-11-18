UPSSSC ने जारी की PET 2025 की संशोधित Answer Key, 19 लाख अभ्यर्थियों ने दिया था एग्जाम

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने प्रांरभिक अर्हता परीक्षा (PET-2025) की संशोधित उत्तर कुंजी जारी कर दी है। अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट upsssc.gov.in पर जाकर मास्टर सेट की तिथि और पालीवार विवरणात्मक संशोधित उत्तर कुंजी देख सकते हैं। संशोधित उत्तर कुंजी जारी होने के बाद जल्द ही पीईटी का रिजल्ट घोषित हो सकता है।

आयोग की ओर से बताया गया कि पीईटी-2025 की लिखित परीक्षा छह और सात सितंबर को प्रदेश के 48 जिलों में स्थित 1479 परीक्षा केंद्रों पर चार पालियों में आयोजित की गई थी। परीक्षा के बाद नौ सितंबर को प्रोविजनल उत्तर कुंजी जारी की गई थी।

इसके बाद 11 सितंबर को अभ्यर्थियों को आपत्ति दर्ज कराने के लिए आयोग की वेबसाइट पर लिंक उपलब्ध कराया गया था। अभ्यर्थियों से प्राप्त आपत्तियों के परीक्षण और निस्तारण के बाद संशोधित उत्तर कुंजी तैयार की गई है। आयोग ने स्पष्ट किया कि संशोधित उत्तर कुंजी को वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है, जिसे अभ्यर्थी डाउनलोड कर देख सकते हैं। आयोग ने अभ्यर्थियों से अपील की है कि वे संशोधित उत्तर कुंजी जरूर देख लें। इस बार पीईटी में 19,41,993 अभ्यर्थियों ने दिया है।