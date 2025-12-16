सरकारी नौकरी की तैयारी करने वालों के लिए खुशखबरी, लेखपाल के 7994 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने राजस्व परिषद के नियंत्रणाधीन लेखपाल के 7,994 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी कर दिया है। यह भर्ती प्रारंभिक अर्हता परीक्षा (पीईटी)-2025 के अंकों के आधार पर की जाएगी।

मुख्य परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन 29 दिसंबर से शुरू होंगे, जबकि 28 जनवरी तक आवेदन और शुल्क जमा किए जा सकेंगे। आवेदन में संशोधन और शुल्क समायोजन की अंतिम तिथि चार फरवरी 2026 निर्धारित की गई है।

आयोग ने स्पष्ट किया है कि पीईटी-2025 उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। पीईटी स्कोर के आधार पर अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए शार्टलिस्ट किया जाएगा। इसके बाद लिखित परीक्षा, दस्तावेज सत्यापन और अन्य निर्धारित प्रक्रियाओं के माध्यम से अंतिम चयन किया जाएगा। जिन अभ्यर्थियों को शून्य या उससे कम नकारात्मक अंक प्राप्त होंगे, उन्हें मुख्य परीक्षा के लिए शार्टलिस्ट नहीं किया जाएगा।

आयोग के सचिव अवनीश सक्सेना के अनुसार, भर्ती से संबंधित आवेदन तिथि, श्रेणीवार पदों का विवरण, आरक्षण नियम, परीक्षा पैटर्न और चयन प्रक्रिया की पूरी जानकारी आयोग की वेबसाइट upsssc.gov.in पर उपलब्ध है। अभ्यर्थियों को आवेदन करने से पहले नोटिफिकेशन ध्यान से पढ़ने की सलाह दी गई है। दिव्यांगजन, भूतपूर्व सैनिक, महिला और खिलाड़ी श्रेणी को क्षैतिज आरक्षण का लाभ दिया जाएगा।