सरकारी नौकरी की तैयारी करने वालों के लिए खुशखबरी, लेखपाल के 7994 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी
सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने राजस्व परिषद के नियंत्रणाधीन लेखपाल के 7,994 पदों प ...और पढ़ें
राज्य ब्यूरो, लखनऊ। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने राजस्व परिषद के नियंत्रणाधीन लेखपाल के 7,994 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी कर दिया है। यह भर्ती प्रारंभिक अर्हता परीक्षा (पीईटी)-2025 के अंकों के आधार पर की जाएगी।
मुख्य परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन 29 दिसंबर से शुरू होंगे, जबकि 28 जनवरी तक आवेदन और शुल्क जमा किए जा सकेंगे। आवेदन में संशोधन और शुल्क समायोजन की अंतिम तिथि चार फरवरी 2026 निर्धारित की गई है।
आयोग ने स्पष्ट किया है कि पीईटी-2025 उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। पीईटी स्कोर के आधार पर अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए शार्टलिस्ट किया जाएगा। इसके बाद लिखित परीक्षा, दस्तावेज सत्यापन और अन्य निर्धारित प्रक्रियाओं के माध्यम से अंतिम चयन किया जाएगा। जिन अभ्यर्थियों को शून्य या उससे कम नकारात्मक अंक प्राप्त होंगे, उन्हें मुख्य परीक्षा के लिए शार्टलिस्ट नहीं किया जाएगा।
आयोग के सचिव अवनीश सक्सेना के अनुसार, भर्ती से संबंधित आवेदन तिथि, श्रेणीवार पदों का विवरण, आरक्षण नियम, परीक्षा पैटर्न और चयन प्रक्रिया की पूरी जानकारी आयोग की वेबसाइट upsssc.gov.in पर उपलब्ध है। अभ्यर्थियों को आवेदन करने से पहले नोटिफिकेशन ध्यान से पढ़ने की सलाह दी गई है। दिव्यांगजन, भूतपूर्व सैनिक, महिला और खिलाड़ी श्रेणी को क्षैतिज आरक्षण का लाभ दिया जाएगा।
महत्वपूर्ण विवरण एक नजर में:
कुल पद: 7,994
वेतनमान: 21,700 से 69,100 रुपये।
आवेदन शुल्क: सभी वर्गों के लिए: 25 रुपये
श्रेणीवार पदों का विवरण-
अनारक्षित: 4,165
अनुसूचित जाति: 1,446
अनुसूचित जनजाति: 150
अन्य पिछड़ा वर्ग: 1,441
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग: 792
क्षैतिज आरक्षण में पद:
महिला: 1,592 पद
स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित: 152
बधिर एवं श्रवण शक्ति में कमी: 111
बौनापन, एसिड अटैक एवं अन्य निशक्त श्रेणी: 219
बहु दिव्यांगता: 169
भूतपूर्व सैनिक: 391
उत्कृष्ट खिलाड़ी: 152
शैक्षणिक एवं अन्य अर्हताएं:
शैक्षणिक अर्हता: इंटरमीडिएट या समकक्ष
अधिमानी अर्हता: प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की सेवा व राष्ट्रीय कैडेट कोर (एनसीसी) का ‘बी’ प्रमाणपत्र
आयु सीमा: 18 से 40 वर्ष (नियमानुसार आयु में छूट लागू)
लिखित परीक्षा का पैटर्न-
कुल अंक: 100
कुल प्रश्न: 100
समय: 2 घंटे
प्रश्न प्रकार: बहुविकल्पीय
निगेटिव मार्किंग: लागू
परीक्षा में इनसे पूछे जाएंगे प्रश्न
भाग एक में इतिहास, भारतीय संविधान, अर्थव्यवस्था, भूगोल, ग्राम्य समाज, समसामयिक घटनाएं, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, डाटा इंटरप्रिटेशन और सामान्य हिंदी, भाग दो में कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी और भाग तीन में उत्तर प्रदेश से संबंधित सामान्य ज्ञान से प्रश्न आएंगे।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।