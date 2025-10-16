UPSSSC: कनिष्ठ सहायक की संशोधित कटऑफ जारी, क्या पात्र अभ्यर्थियों की कुल संख्या में हुआ कोई बदलाव?

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने कनिष्ठ सहायक के 3,284 पदों के लिए संशोधित कटऑफ जारी किया है। यह कटऑफ होमगार्ड स्वयंसेवकों और अवैतनिक अधिकारियों के लिए आरक्षित 65 विशेष पदों के सापेक्ष जारी किया गया है। मुख्य परीक्षा के लिए चयनित अभ्यर्थियों की कुल संख्या 1,32,528 ही है। उम्मीदवार आयोग की वेबसाइट पर कटऑफ देख सकते हैं।