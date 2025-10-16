UPSSSC: कनिष्ठ सहायक की संशोधित कटऑफ जारी, क्या पात्र अभ्यर्थियों की कुल संख्या में हुआ कोई बदलाव?
उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने कनिष्ठ सहायक के 3,284 पदों के लिए संशोधित कटऑफ जारी किया है। यह कटऑफ होमगार्ड स्वयंसेवकों और अवैतनिक अधिकारियों के लिए आरक्षित 65 विशेष पदों के सापेक्ष जारी किया गया है। मुख्य परीक्षा के लिए चयनित अभ्यर्थियों की कुल संख्या 1,32,528 ही है। उम्मीदवार आयोग की वेबसाइट पर कटऑफ देख सकते हैं।
राब्यू, लखनऊ। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने कनिष्ठ सहायक के 3,284 रिक्त पदों पर चयन के लिए प्रारंभिक अर्हता परीक्षा (पीईटी)-2023 के नार्मलाइज्ड स्कोर के आधार पर मुख्य परीक्षा के लिए पात्र अभ्यर्थियों की कटआफ नौ अक्टूबर को जारी की थी। इसमें कुल 1,32,528 अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए चयनित किया गया था।
अब आयोग ने होमगार्ड स्वयंसेवकों और अवैतनिक अधिकारियों के लिए आरक्षित 16 पदों सहित कुल 65 विशेष पदों के सापेक्ष संशोधित कटआफ जारी की है। हालांकि, मुख्य परीक्षा के लिए पात्र अभ्यर्थियों की कुल संख्या में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट पर कटआफ देख सकते हैं।
