UPSSSC: कनिष्ठ सहायक भर्ती का कटऑफ जारी, यहां चेक करें रिजल्ट

राब्यू, लखनऊ। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने विभिन्न विभागों में कनिष्ठ सहायक, कनिष्ठ लिपिक और सहायक स्तर-ग्रेड-3 के 5370 पदों पर भर्ती के लिए आयोजित मुख्य परीक्षा का कटआफ जारी कर दिया है। यह परीक्षा 29 जून को हुई थी। आयोग ने लिखित परीक्षा के अंकों के आधार पर टाइपिंग टेस्ट के लिए योग्य अभ्यर्थियों की सूची जारी की है। इस सूची में कुल 90,335 अभ्यर्थी शामिल किए गए हैं।