UPSSSC: कनिष्ठ सहायक भर्ती का कटऑफ जारी, यहां चेक करें रिजल्ट
उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने कनिष्ठ सहायक, कनिष्ठ लिपिक और सहायक स्तर-ग्रेड-3 के 5370 पदों के लिए मुख्य परीक्षा का कटआफ जारी कर दिया है। 29 जून को हुई इस परीक्षा के बाद, आयोग ने टाइपिंग टेस्ट के लिए 90,335 योग्य अभ्यर्थियों की सूची जारी की है। परिणाम और कटआफ आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।
राब्यू, लखनऊ। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने विभिन्न विभागों में कनिष्ठ सहायक, कनिष्ठ लिपिक और सहायक स्तर-ग्रेड-3 के 5370 पदों पर भर्ती के लिए आयोजित मुख्य परीक्षा का कटआफ जारी कर दिया है। यह परीक्षा 29 जून को हुई थी। आयोग ने लिखित परीक्षा के अंकों के आधार पर टाइपिंग टेस्ट के लिए योग्य अभ्यर्थियों की सूची जारी की है। इस सूची में कुल 90,335 अभ्यर्थी शामिल किए गए हैं।
इन अभ्यर्थियों के परिणाम और गोपनीय अनुभाग से संबंधित पत्र आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए हैं। इसके अलावा प्रशिक्षण एवं सेवायोजन विभाग के अधीन अनुदेशक, कटिंग एवं सिलाई के आठ पदों के सापेक्ष चयनित अभ्यर्थियों का परिणाम और कटआफ भी आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिया गया है। अभ्यर्थी अपने संबंधित परिणाम और कटआफ आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर देख सकते हैं।
