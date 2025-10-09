UPSSSC: कनिष्ठ सहायक के 3284 पदों पर कटऑफ जारी, मेंस एग्जाम को लेकर ये है अपडेट

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने विभिन्न विभागों में कनिष्ठ सहायक के कुल 3,284 पदों पर भर्ती के लिए मुख्य परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों की कटआफ सूची जारी कर दी है। यह सूची आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। चयन प्रारंभिक अर्हता परीक्षा (पीईटी)-2023 के अंकों के आधार पर किया गया है। आयोग ने 15 गुणा अधिक यानी 1,32,538 अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए चुना है। मुख्य परीक्षा की तिथि जल्द घोषित की जाएगी। जिन अभ्यर्थियों ने पीईटी में शून्य या नकारात्मक अंक प्राप्त किए हैं, उन्हें सूची से बाहर रखा गया है।

बदली तिथि अब 16 नवंबर को परीक्षा उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने आशुलिपिक, नक्शानवीस और मानचित्रक पदों की मुख्य परीक्षा की तिथि बदल दी है। पहले यह परीक्षा 23 नवंबर को प्रस्तावित थी, लेकिन अब आयोग ने इसे 16 नवंबर को आयोजित करने का निर्णय लिया है। परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी होने की जानकारी आयोग अभ्यर्थियों को अपनी आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से देगा।



कनिष्ठ सहायक की टाइपिंग परीक्षा 22 और 23 नवंबर को

