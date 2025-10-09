Language
    UPSSSC: कनिष्ठ सहायक के 3284 पदों पर कटऑफ जारी, मेंस एग्जाम को लेकर ये है अपडेट

    By Vivek Rao Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Thu, 09 Oct 2025 08:38 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने कनिष्ठ सहायक के 3,284 पदों के लिए कटऑफ सूची जारी कर दी है। प्रारंभिक अर्हता परीक्षा (पीईटी)-2023 के आधार पर 1,32,538 अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए चुना गया है। आशुलिपिक और अन्य पदों की परीक्षा तिथि बदलकर 16 नवंबर कर दी गई है। कनिष्ठ सहायक की टाइपिंग परीक्षा 22 नवंबर को होगी।

    कनिष्ठ सहायक के 3,284 पदों पर कटआफ जारी

    राज्य ब्यूरो, लखनऊ। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने विभिन्न विभागों में कनिष्ठ सहायक के कुल 3,284 पदों पर भर्ती के लिए मुख्य परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों की कटआफ सूची जारी कर दी है। यह सूची आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। चयन प्रारंभिक अर्हता परीक्षा (पीईटी)-2023 के अंकों के आधार पर किया गया है। आयोग ने 15 गुणा अधिक यानी 1,32,538 अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए चुना है। मुख्य परीक्षा की तिथि जल्द घोषित की जाएगी। जिन अभ्यर्थियों ने पीईटी में शून्य या नकारात्मक अंक प्राप्त किए हैं, उन्हें सूची से बाहर रखा गया है।

    बदली तिथि अब 16 नवंबर को परीक्षा

    उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने आशुलिपिक, नक्शानवीस और मानचित्रक पदों की मुख्य परीक्षा की तिथि बदल दी है। पहले यह परीक्षा 23 नवंबर को प्रस्तावित थी, लेकिन अब आयोग ने इसे 16 नवंबर को आयोजित करने का निर्णय लिया है। परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी होने की जानकारी आयोग अभ्यर्थियों को अपनी आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से देगा।

    कनिष्ठ सहायक की टाइपिंग परीक्षा 22 और 23 नवंबर को

    उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने घोषणा की है कि कनिष्ठ सहायक मुख्य परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों की टाइपिंग (टंकण) परीक्षा का आयोजन 22 नवंबर को किया जाएगा। इसके अलावा संयुक्त कनिष्ठ सहायक, कनिष्ठ लिपिक और सहायक स्तर-3 पदों के लिए टंकण परीक्षा 23 नवंबर को प्रस्तावित है। इन दोनों परीक्षाओं के प्रवेश पत्र आयोग बाद में अपनी वेबसाइट पर जारी करेगा।