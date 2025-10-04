Language
    UPSSSC: वाल्मीकि जयंती अवकाश से अभिलेख परीक्षण की समय सारिणी में हुआ संशोधन, देखें नई लिस्ट

    By Dilip Sharma Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Sat, 04 Oct 2025 10:24 PM (IST)

    लखनऊ में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन के कनिष्ठ विश्लेषक (औषधि) के 361 पदों के लिए चयनित अभ्यर्थियों के दस्तावेज़ सत्यापन कार्यक्रम में वाल्मीकि जयंती के अवकाश के कारण संशोधन किया है। अब 7 अक्टूबर को होने वाली जांच 16 अक्टूबर को होगी और 15 अक्टूबर की दूसरी पाली की जाँच 17 अक्टूबर को होगी।

    वाल्मीकि जयंती अवकाश से बदली अभिलेख परीक्षण की समय सारिणी।

    राज्य ब्यूरो, लखनऊ। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन के कनिष्ठ विश्लेषक (औषधि) के 361 पदों के लिए कराई गई लिखित परीक्षा के स्कोर के आधार पर अर्ह 1457 अभ्यर्थियों के अभिलेख परीक्षण के लिए जारी समय सारिणी में वाल्मीकि जयंती का अवकाश घोषित होने से संशोधन किया गया है।

    आयोग के सचिव अवनीश सक्सैना के अनुसार पूर्व में जारी कार्यक्रम के तहत आयोग के पिकप भवन में छह से 14 अक्टूबर तक प्रतिदिन सुबह 10 बजे की पहली पाली और दोपहर 1.30 बजे से दूसरी पाली में 100-100 अभ्यर्थियों के अभिलेखों का परीक्षण प्रस्तावित था।

    अब सार्वजनिक अवकाश के चलते पूर्व में सात अक्टूबर को बुलाए गए अभ्यर्थियों के अभिलेखों का परीक्षण 16 अक्टूबर को किया जाएगा।

    वहीं, 15 अक्टूबर को पहली पाली में 57 और दूसरी पाली में अनुपस्थित छात्रों के अभिलेखों का परीक्षण होना था।

    अब 15 अक्टूबर को दूसरी पाली में आने वाले अनुपस्थित छात्रों के अभिलेखों का परीक्षण 17 अक्टूबर को सुबह की पाली में किया जाएगा। शेष अभ्यर्थियों के लिए प्रक्रिया पूर्व निर्धारित ही रहेगी।