UPSSSC: वाल्मीकि जयंती अवकाश से अभिलेख परीक्षण की समय सारिणी में हुआ संशोधन, देखें नई लिस्ट

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन के कनिष्ठ विश्लेषक (औषधि) के 361 पदों के लिए कराई गई लिखित परीक्षा के स्कोर के आधार पर अर्ह 1457 अभ्यर्थियों के अभिलेख परीक्षण के लिए जारी समय सारिणी में वाल्मीकि जयंती का अवकाश घोषित होने से संशोधन किया गया है।

आयोग के सचिव अवनीश सक्सैना के अनुसार पूर्व में जारी कार्यक्रम के तहत आयोग के पिकप भवन में छह से 14 अक्टूबर तक प्रतिदिन सुबह 10 बजे की पहली पाली और दोपहर 1.30 बजे से दूसरी पाली में 100-100 अभ्यर्थियों के अभिलेखों का परीक्षण प्रस्तावित था।