    UPSSSC Interview Schedule: 18 से सर्वेयर व सहायक सांख्यिकी अधिकारी समेत अन्य पदों के साक्षात्कार

    By Vivek Rao Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Wed, 05 Nov 2025 05:30 AM (IST)

    उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने पेंटर, सर्वेयर और सहायक सांख्यिकी अधिकारी समेत कई पदों के लिए साक्षात्कार कार्यक्रम घोषित कर दिया है। ये साक्षात्कार 18 नवंबर से शुरू होंगे और 21 नवंबर तक चलेंगे। कुल 276 अभ्यर्थियों को बुलाया गया है, जिनके लिए विज्ञापन 2016 में जारी हुए थे।

    राज्य ब्यूरो, लखनऊ। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने विभिन्न पदों के लिए साक्षात्कार कार्यक्रम घोषित कर दिया है। पेंटर, सर्वेयर, अनुदेशक (मैकेनिक ट्रैक्टर), मैकेनिक (मेडिकल इलेक्ट्रानिक्स), लेदर गुड्स मेकर और सहायक सांख्यिकी अधिकारी के पदों के लिए 18 नवंबर से साक्षात्कार शुरू होंगे।

    आयोग के अनुसार, प्रशिक्षण व सेवायोजन के अधीन पेंटर के छह पदों के लिए 75, सर्वेयर के दो पदों के लिए 18, अनुदेशक (मैकेनिक ट्रैक्टर) के आठ पदों के लिए 77, मैकेनिक (मेडिकल इलेक्ट्रानिक्स) के दो पदों के लिए 10, लेदर गुड्स मेकर के एक पद के लिए चार, और उद्योग निदेशक के अधीन सहायक सांख्यिकी अधिकारी के 16 पदों के लिए 92 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलाया गया है।

    इन सभी पदों के लिए वर्ष 2016 में विज्ञापन जारी किए गए थे। साक्षात्कार 18 से 21 नवंबर के बीच आयोजित किए जाएंगे। आयोग की वेबसाइट पर अभ्यर्थियों की सूची, साक्षात्कार की तिथि और समय से संबंधित पूरी जानकारी उपलब्ध कराई गई है।

    अभ्यर्थियों को उनकी शैक्षिक योग्यता और अधिमान्यता के आधार पर साक्षात्कार के लिए शार्टलिस्ट किया गया है। अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वे समय पर आयोग की वेबसाइट देखकर अपनी साक्षात्कार तिथि और आवश्यक दस्तावेजों की जानकारी प्राप्त कर लें।