    UPSSSC Exams: अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परीक्षाओं का कैलेंडर जारी

    By Vivek Rao Edited By: Dharmendra Pandey
    Updated: Fri, 24 Oct 2025 05:42 PM (IST)

    UPSSSC Exam Calendar Released:महत्वपूर्ण मुख्य परीक्षाएं नवंबर 2025 से फरवरी 2026 के बीच आयोजित की जाएंगी। प्रारंभिक अर्हता परीक्षा (पीईटी) 2021, 2022 और 2023 के अंक के आधार पर अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में बैठने का मौका मिलेगा।

    उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग

    राज्य ब्यूरो, जागरण, लखनऊ: उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने विभिन्न भर्ती परीक्षाओं का तीन माह का कैलेंडर जारी की है। इसमें वन रक्षक, नक्शानवीस, आशुलिपिक, कनिष्ठ सहायक और स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला) समेत कई महत्वपूर्ण मुख्य परीक्षाएं नवंबर 2025 से फरवरी 2026 के बीच आयोजित की जाएंगी। प्रारंभिक अर्हता परीक्षा (पीईटी) 2021, 2022 और 2023 के अंक के आधार पर अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में बैठने का मौका मिलेगा।
    सबसे पहले वन रक्षक एवं वन्य जीव रक्षक मुख्य परीक्षा (पीईटी-2022) नौ नवंबर 2025 को सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक आयोजित की जाएगी। इसके बाद नक्शानवीस व मानचित्रक मुख्य परीक्षा (पीईटी- 2022) 16 नवंबर 2025 को सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक होगी। इसी दिन आशुलिपिक मुख्य परीक्षा का आयोजन अपराह्न तीन बजे से पांच बजे तक किया जाएगा। कनिष्ठ सहायक मुख्य परीक्षा (पीईटी- 2021) की टंकण परीक्षा 22 नवंबर 2025 को होगी। वहीं, सम्मिलित कनिष्ठ सहायक, कनिष्ठ लिपिक व सहायक स्तर-तीन मुख्य परीक्षा (पीईटी-2022) की टंकण परीक्षा 23 नवंबर से 17 दिसंबर 2025 तक चलेगी। नए वर्ष में भी परीक्षाओं का सिलसिला जारी रहेगा। स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला) मुख्य परीक्षा (पीईटी -2023) 11 जनवरी 2026 को सुबह 10 बजे से 12 बजे तक होगी। इसके बाद आशुलिपिक मुख्य परीक्षा (पीईटी - 2023) 18 जनवरी 2026 को इसी समय आयोजित की जाएगी। इसके अलावा, कनिष्ठ सहायक मुख्य परीक्षा (पीईटी -2023) एक फरवरी 2026 को सुबह 10 बजे से 12 बजे तक होगी। आयोग के परीक्षा नियंत्रक ने बताया कि सभी परीक्षाओं की पूरी जानकारी, परीक्षा केंद्रों की सूची और प्रवेश पत्र आयोग की आधिकारिक वेबसाइट uppsc.up.nic.in पर समय से पहले जारी किए जाएंगे। उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे वेबसाइट पर नियमित रूप से अपडेट देखते रहें ताकि किसी भी महत्वपूर्ण सूचना से वंचित न रहें।

