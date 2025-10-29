UPSSSC Exams Cut Off : स्टोर कीपर व सहायक ग्रेड की कटआफ जारी

राज्य ब्यूरो, जागरण, लखनऊ : उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के अधीन स्टोर कीपर के 199 पदों और उत्तर प्रदेश पुलिस आवास निगम लिमिटेड के नियंत्रणाधीन सहायक ग्रेड-3 के एक पद के लिए आयोजित परीक्षा का परिणाम और कटआफ जारी कर दिया है।

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने इन पदों के लिए 13 अप्रैल 2025 को लिखित परीक्षा आयोजित की थी। अब आयोग ने टाइपिंग परीक्षा के लिए कुल 1526 अभ्यर्थियों का परिणाम और कटआफ जारी किया है। इसके अलावा नेत्र परीक्षण अधिकारी के रिक्त पद के लिए भी आयोग ने लिखित परीक्षा के आधार पर 1084 अभ्यर्थियों का परिणाम और कटआफ जारी किया था। इसके बाद सभी अभ्यर्थियों के प्रमाणपत्रों का सत्यापन 21 अगस्त से 26 अगस्त के बीच कराया गया।

आयोग ने बताया कि खेल कोटे के अंतर्गत उपयुक्त अभ्यर्थी न मिलने के कारण लिखित परीक्षा के अंकों के आधार पर एक अभ्यर्थी का पुनरीक्षित कटआफ जारी किया गया है। इस अभ्यर्थी को 11 नवंबर को आयोग कार्यालय में प्रमाणपत्र सत्यापन के लिए बुलाया गया है। सभी संबंधित अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट (upsssc.gov.in) पर जाकर अपना परिणाम और कटआफ देख सकते हैं।