UPSSSC Exams Cut Off : स्टोर कीपर व सहायक ग्रेड की कटआफ जारी
UPSSSC Exams Cut Off: आयोग ने लिखित परीक्षा के आधार पर 1084 अभ्यर्थियों का परिणाम और कटआफ जारी किया था। इसके बाद सभी अभ्यर्थियों के प्रमाणपत्रों का सत्यापन 21 अगस्त से 26 अगस्त के बीच कराया गया।
राज्य ब्यूरो, जागरण, लखनऊ : उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के अधीन स्टोर कीपर के 199 पदों और उत्तर प्रदेश पुलिस आवास निगम लिमिटेड के नियंत्रणाधीन सहायक ग्रेड-3 के एक पद के लिए आयोजित परीक्षा का परिणाम और कटआफ जारी कर दिया है।
उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने इन पदों के लिए 13 अप्रैल 2025 को लिखित परीक्षा आयोजित की थी। अब आयोग ने टाइपिंग परीक्षा के लिए कुल 1526 अभ्यर्थियों का परिणाम और कटआफ जारी किया है। इसके अलावा नेत्र परीक्षण अधिकारी के रिक्त पद के लिए भी आयोग ने लिखित परीक्षा के आधार पर 1084 अभ्यर्थियों का परिणाम और कटआफ जारी किया था। इसके बाद सभी अभ्यर्थियों के प्रमाणपत्रों का सत्यापन 21 अगस्त से 26 अगस्त के बीच कराया गया।
आयोग ने बताया कि खेल कोटे के अंतर्गत उपयुक्त अभ्यर्थी न मिलने के कारण लिखित परीक्षा के अंकों के आधार पर एक अभ्यर्थी का पुनरीक्षित कटआफ जारी किया गया है। इस अभ्यर्थी को 11 नवंबर को आयोग कार्यालय में प्रमाणपत्र सत्यापन के लिए बुलाया गया है। सभी संबंधित अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट (upsssc.gov.in) पर जाकर अपना परिणाम और कटआफ देख सकते हैं।
यूपीएससी की ओर से असिस्टेंट स्टोर कीपर भर्ती परीक्षा का आयोजन कुल 200 पदों के लिए किया गया था, जिसका रिजल्ट अब आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर उपलब्ध है। रिजल्ट डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को रजिस्ट्रेशन नंबर, जन्मतिथि और कैप्चा कोड को दर्ज करना होगा।
ऐसे डाउनलोड करें रिजल्ट
यूपीएससी की ओर से असिस्टेंट स्टोर कीपर परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। उम्मीदवार यहां बताए गए स्टेप्स की मदद से अपना रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं।
- रिजल्ट डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर जाकर विजिट करें।
- इसके बाद वेबसाइट के होमपेज पर रिजल्ट सेक्शन पर क्लिक करें।
- रिजल्ट सेक्शन पर क्लिक करने के बाद निर्धारित लॉगिन क्रेडेंशियल जैसे रजिस्ट्रेशन नंबर, जन्मतिथि और कैप्चा कोड को दर्ज करें।
- लॉगिन डिटेल्स दर्ज करने के बाद रिजल्ट आपकी स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा।
- रिजल्ट डाउनलोड करने के बाद अंत में इसका एक प्रिंट आउट भी अवश्य निकाल लें।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।