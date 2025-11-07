Language
    UPSSSC Exam Schedule: आगामी भर्ती परीक्षाओं का शेड्यूल जारी, दंत स्वास्थ्य विज्ञानी पदों के लिए कटऑफ भी जारी

    By Vivek Rao Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Fri, 07 Nov 2025 05:30 AM (IST)

    उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने आगामी भर्ती परीक्षाओं का शेड्यूल जारी कर दिया है, जिसमें वन रक्षक, आशुलिपिक, मानचित्रक और कनिष्ठ सहायक जैसे पदों के लिए परीक्षाएं शामिल हैं। वन रक्षक की परीक्षा 9 नवंबर को, आशुलिपिक और मानचित्रक की 16 नवंबर को होगी। कनिष्ठ सहायकों के लिए टाइपिंग परीक्षा 22 नवंबर से शुरू होगी। आयोग ने दंत स्वास्थ्य विज्ञानी पदों के लिए कटऑफ भी जारी कर दी है।

    राज्य ब्यूरो, लखनऊ। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने इस माह में होने वाली विभिन्न भर्ती परीक्षाओं का शेड्यूल जारी कर दिया है। वन विभाग से लेकर लिपिकीय पदों तक की मुख्य व टाइपिंग परीक्षाएं तय तिथियों पर आयोजित की जाएंगी।

    वन विभाग के अधीन वन रक्षक और वन्यजीव रक्षक के 709 पदों पर भर्ती की मुख्य परीक्षा नौ नवंबर को आयोजित की जाएगी। यह परीक्षा सुबह 10 से दोपहर 12 बजे तक लखनऊ के 47 और झांसी के 10 परीक्षा केंद्रों पर होगी। परीक्षा में कुल 29,217 अभ्यर्थी शामिल होंगे।

    अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट से अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। वहीं, विभिन्न विभागों में आशुलिपिक के 333 पदों पर चयन हेतु मुख्य परीक्षा 16 नवंबर को दोपहर तीन से पांच बजे तक होगी। इसके अलावा सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग में नक्शानवीस और कृषि विभाग में मानचित्रक के कुल 283 पदों के लिए परीक्षा उसी दिन सुबह 10 से 12 बजे तक आयोजित की जाएगी।

    मुख्य परीक्षा के लिए शार्टलिस्ट अभ्यर्थियों की सूची और परीक्षा केंद्रों की जानकारी आयोग की वेबसाइट पर जारी की गई है। अभ्यर्थी शुल्क जमा करने के बाद प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। वहीं, कनिष्ठ सहायक मुख्य परीक्षा के अंकों के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों की टाइपिंग परीक्षा 22 नवंबर से शुरू होगी।

    23 नवंबर को कनिष्ठ लिपिक और सहायक स्तर-3 पदों की टाइपिंग परीक्षा होगी। 18 दिसंबर को सहायक स्टोर कीपर और सहायक ग्रेड-3 की टंकण परीक्षा कराई जाएगी। अभ्यर्थियों को हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में टाइपिंग परीक्षा देनी होगी। अभ्यर्थी विस्तृत जानकारी आयोग की वेबसाइट पर देख सकते हैं।

    दंत स्वास्थ्य विज्ञानी की कटआफ जारी

    उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं के अंतर्गत दंत स्वास्थ्य विज्ञानी (डेंटल हाइजिनिस्ट) पदों की कटआफ सूची जारी कर दी है। इन पदों में 24 विशेष भर्ती के पदों के सापेक्ष 24 अभ्यर्थियों और 264 सामान्य चयन पदों पर 250 अभ्यर्थियों की श्रेणीवार कटआफ जारी की गई है।

    अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट पर अपनी श्रेणीवार कटआफ देख सकते हैं। इसके अलावा, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के अधीन सिनेमा आपरेटर-कम-प्रचार सहायक के 18 पदों के सापेक्ष बचे एक अभ्यर्थी को शैक्षणिक प्रमाणपत्रों के सत्यापन के लिए 15 नवंबर को आयोग में बुलाया गया है।