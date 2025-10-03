UPSSSC ने जरूरी नोटिफिकेशन किया जारी, विभिन्न भर्तियों से जुड़े अभ्यर्थियों को इस तारीख को बुलाया

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने विभिन्न भर्तियों के उम्मीदवारों को 30 अक्टूबर को शैक्षणिक प्रमाणपत्रों के सत्यापन के लिए बुलाया है। राजस्व लेखपाल भर्ती के कुछ अभ्यर्थियों के प्रमाणपत्रों का सत्यापन होगा। इसके अतिरिक्त अनुदेशक ड्रेस मेकिंग पेंटर और फैशन टेक्नोलॉजी भर्ती के उम्मीदवारों के प्रमाणपत्रों का भी सत्यापन किया जाएगा। आयोग ने रोल नंबर वेबसाइट पर जारी कर दिए हैं।

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने विभिन्न भर्तियों से जुड़े अभ्यर्थियों को शैक्षणिक प्रमाणपत्रों के सत्यापन के लिए 30 अक्टूबर को बुलाया है। आयोग ने बताया कि राजस्व लेखपाल भर्ती के कुल 8085 रिक्त पदों के सापेक्ष 7897 अभ्यर्थियों का अंतिम चयन परिणाम वर्ष 2023 में जारी किया गया था।

इसके अलावा 114 अभ्यर्थियों का परिणाम इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश से इस वर्ष 23 जुलाई को घोषित किया गया। इनमें से तीन अभ्यर्थियों के शैक्षणिक प्रमाणपत्रों का व्यक्तिगत सत्यापन आयोग कार्यालय में 30 अक्टूबर को कराया जाएगा। इसी प्रकार प्रशिक्षण एवं सेवायोजन के नियंत्रणाधीन अनुदेशक ड्रेस मेकिंग के 24 पदों का परिणाम जुलाई 2025 में जारी किया गया था, जिसमें छह अभ्यर्थियों की शैक्षणिक अर्हता का परीक्षण किया जाएगा। इसके अलावा अनुदेशक पेंटर भर्ती का परिणाम 16 जुलाई को जारी किया गया था और इसके 10 अभ्यर्थियों को शैक्षिक प्रमाणपत्र सत्यापन के लिए बुलाया गया है।