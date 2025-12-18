यूपी की महिलाओं को करोड़पति बनाने का होगा प्रयास, क्या है सरकार की प्लानिंग? 

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को उद्यमी बनाने के लिए उनको नई तकनीक और बाजार संबंधी बारीकियों की जानकारी दी जाएगी। गुरुवार को राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (यूपीएसआरएलएम) द्वारा महिला उद्यमिता पर आयोजित राज्य स्तरीय कार्यशाला में इसकी रणनीति पर चर्चा हुई। इसके लिए लखपति दीदी बन चुकी महिलाओं को करोड़पति बनाने के लक्ष्य के साथ काम करने की बात कही गई।

मिशन निदेशक दीपा रंजन ने कहा कि किसी भी उद्यम की सफलता के लिए स्पष्ट दृष्टि और मजबूत उद्यमशील सोच आवश्यक है। प्रदेश की एक करोड़ से अधिक महिलाएं आजीविका मिशन से जुड़ी है। लखपति दीदियों को आगे बढ़ाकर करोड़पति दीदीयां बनाना इस पहल का उद्देश्य है।

मिशन के माध्यम से महिलाओं को ब्याज मुक्त ऋण, वित्तीय साक्षरता और व्यापक बाजार लिंकेज सुनिश्चित किया जा रहा है, ताकि वे आत्मनिर्भर बनकर विकसित भारत के संकल्प में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकें। आयोजन में लगी प्रदर्शनी में प्रदर्शनी में सरदार पटेल नवीकरणीय ऊर्जा अनुसंधान संस्थान ने बायोमास कुक स्टोव और सोलर फ्रिज, आइआइटी बांबे ने सोलर हाइड्रो डिस्टिलर, रूकार्ट ने सब्जी कूलर, किसान धर्मवीर ने मल्टी-पर्पज फूड प्रोसेसर तकनीक का प्रदर्शन किया।